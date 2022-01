Bom tấn nào sẽ giải cứu phòng vé 2022 ?

Năm 2021, một số chuyên gia dự báo phần tiếp theo của James Bond là No Time to Die và F9: The Fast Saga sẽ đạt doanh thu khá. Kết quả 2 bom tấn thu về lần lượt 774 triệu USD và 726 triệu USD, nhưng cũng khó có lợi nhuận cao do chi phí sản xuất cao: No Time to Die hơn 300 triệu USD, F9: The Fast Saga 225 triệu USD, chưa tính hai phim nhiều lần dời ngày ra rạp, làm đội tổng chi phí sản xuất.

Bom tấn siêu anh hùng Spider-Man: No Way Home ra rạp trong tháng cuối của năm, nhưng cũng kịp gây “chấn động” với tổng doanh thu phòng vé toàn cầu tính đến nay vượt 1,37 tỉ USD. Doanh thu các bom tấn này là tín hiệu rất đáng khích lệ, giúp hệ thống rạp chiếu “hồi sinh” sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh.

Tuy nhiên, 2021 cũng không ít quả “bom xịt”. Snake Eyes (kinh phí sản xuất 110 triệu USD, thu về chỉ 40 triệu USD). Lần trở lại trong năm 2021 với Reminiscence tiếp tục làm dày danh sách “bom xịt” của Hugh Jackman. Bộ phim khoa học viễn tưởng chỉ thu về 15,5 triệu USD trên tổng kinh phí 68 triệu USD. Chaos Walking là bộ phim chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch Covid-19. Sau hai năm trì hoãn, phim ra rạp vào tháng 3.2021. Hai cái tên Tom Holland và Daisy Ridley chưa đủ để kéo khán giả đến rạp. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi phim chỉ thu về 26,5 triệu USD so với kinh phí sản xuất 100 triệu USD.

Ra mắt tại Liên hoan phim Venice 2021, The Last Duel được kỳ vọng là tác phẩm thành công về doanh thu phòng vé khi nhận phần lớn nhận xét tích cực từ giới phê bình. Phim nằm trong top 10 bộ phim hay nhất năm 2021 do National Board of Review bình chọn. Nhưng việc được đánh giá cao không đồng nghĩa bộ phim sẽ thành công về doanh thu. Với kinh phí 100 triệu USD, phim do Ben Affleck và Matt Damon đóng chính thu về vỏn vẹn 30 triệu USD. Bom tấn The Suicide Squad chỉ đạt 167 triệu USD toàn cầu so với kinh phí đầu tư 185 triệu USD.

Các hãng phim Hollywood đang chuẩn bị ra mắt một loạt phim bom tấn vào năm 2022 - sản phẩm mà ngành kinh doanh rạp phim đang rất cần. Tuy nhiên, với hàng loạt “bom xịt” 2021 và các biến thể Covid-19 tiếp tục đe dọa toàn cầu, người ta vẫn chưa thể chắc chắn bộ phim nào của năm sẽ đạt được doanh thu mong muốn.





Tờ Variety đưa ra dự báo các bom tấn siêu anh hùng sẽ cứu ngành công nghiệp phim chiếu rạp. The Batman với Robert Pattinson (vai Batman) và Zoe Kravitz (Catwoman) ra rạp ngày 4.3 nhiều khả năng sẽ làm nên chuyện. Doctor Strange 2 ra rạp ngày 6.5, vẫn còn hưởng dư âm của Spider-Man: No Way Home khiến khán giả tò mò về nhân vật từng xuất hiện trong bom tấn Người Nhện mới nhất.

Jurassic World: Dominion chắc chắn sẽ là thước đo tình hình hồi phục rạp phim trong năm 2022 khi phát hành ngày 10.6. Đây là phần tiếp theo của Jurassic World (2015) và Fallen Kingdom (2018), mỗi phần thu về hơn 1 tỉ USD trên toàn cầu. Tuy nhiên, do được quay trong thời đại dịch, buộc phải hoãn nhiều lần nên kinh phí sản xuất của Jurassic World: Dominion lên đến 165 triệu USD, buộc phim phải thu về trên 350 triệu USD mới huề vốn.

Siêu phẩm Mission: Impossible 7 của ngôi sao Tom Cruise chỉ được xếp ở vùng “an toàn”, tức huề vốn hoặc lời chút ít. Cùng số phận với Mission: Impossible 7 là Avatar 2. Nguyên nhân có thể do 2 phim bị dời ngày sản xuất và hoãn ra rạp nhiều lần do đại dịch khiến khán giả bớt háo hức.

Danh sách phim bị đánh giá là chật vật trong năm 2022 khi ra rạp phải kể đến Uncharted - phim chuyển thể từ game, có Tom Holland và Mark Wahlberg đóng chính hay Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore…