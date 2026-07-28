'Bom tấn' quốc tế chiếm lĩnh phòng vé Việt

Có tới 4 trên tổng số 5 phim dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt dịp cuối tuần qua (từ 24 - 26.7) là phim ngoại (theo thống kê từ Box Office Vietnam). Cuộc đua phòng vé không có nhiều thay đổi so với tuần trước khi phim hoạt hình về thám tử Conan (Thiên thần sa ngã trên xa lộ) và "bom tấn" sử thi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan tiếp tục đứng top đầu.

'Conan Movie 29: Thiên thần sa ngã trên xa lộ' dẫn đầu doanh thu ở phòng vé Việt trong 2 tuần liên tiếp Ảnh: Chụp từ trailer phim

Cụ thể, Thiên thần sa ngã trên xa lộ liên tục dẫn đầu doanh thu trong 3 ngày cuối tuần, thu về khoảng 28,8 tỉ đồng. Tính đến chiều 27.7, tác phẩm hoạt hình từ Nhật Bản đã thu được hơn 92,5 tỉ đồng ở rạp Việt. Thành tích này một phần nhờ sức hút lớn của thương hiệu Conan tại VN, cùng với đó là việc tác phẩm có số lượng suất chiếu áp đảo những bộ phim khác đang chiếu tại rạp. Trong đó, lượng suất chiếu trung bình của phim vào cuối tuần qua đã gấp khoảng 3 lần so với số suất chiếu của The Odyssey.

The Odyssey có Matt Damon đóng chính vừa thu về thêm 20,8 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu của phim tại thị trường VN lên mức 62,4 tỉ đồng (tính đến chiều 27.7).

Hai phim ngoại khác nằm trong top 5 doanh thu phòng vé Việt cuối tuần qua là Minions & Quái vật (khoảng 6,3 tỉ đồng) và Công viên giải thoát (gần 2,4 tỉ đồng). Trong khi đó, Thanh âm vượt đại dương là phim Việt hiếm hoi ra mắt trong tuần vừa qua, đứng thứ tư trong bảng doanh thu, thu về khoảng 3,3 tỉ đồng (tính đến chiều 27.7).

Sang tuần tới, phòng vé Việt đón sự xuất hiện của một "bom tấn" quốc tế khác là Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới). Bộ phim siêu anh hùng này sẽ ra rạp từ ngày 31.7.