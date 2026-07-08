Đạo diễn trẻ thi nhau ‘càn quét’ phòng vé

Dấu ấn các gương mặt trẻ

Nửa đầu năm 2026, phòng vé Việt liên tục chứng kiến sự xuất hiện của những đạo diễn mới, mang đến những tác phẩm khai thác câu chuyện, góc nhìn mới về đời sống xã hội hay lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa dân gian… Hồi tháng 1, Đỗ Quốc Trung trình làng Con kể ba nghe, tác phẩm rời rạp với doanh thu hơn 55 tỉ đồng, một thành tích khá tốt đối với tên tuổi mới ở phòng vé. Đến tháng 4.2026, nhà làm phim này tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Tác phẩm tạo được sức hút lớn ngoài rạp, thu về hơn 200 tỉ đồng.

Tháng 6 vừa qua, Phan Bá Hỷ cũng gây chú ý với Ma xó, thu về hơn 145 tỉ đồng sau hơn 2 tuần chiếu. Đạo diễn trẻ Hùng Trần (từng ghi dấu ấn tại cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2024) cũng vừa trình làng tác phẩm điện ảnh đầu tay Lầu chú Hỏa. Bộ phim nằm trong top ăn khách ở rạp Việt suốt nhiều tuần và đến nay thu về hơn 77 tỉ đồng… (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Những đạo diễn vừa được nhắc đến chủ yếu thuộc thế hệ 9X đồng thời là những cái tên còn lạ lẫm với công chúng Việt.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung, người đứng sau thành công của Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng - phim kinh dị Việt đầu tiên vượt mốc 200 tỉ đồng

Với những gương mặt mới này, doanh số chưa bao giờ là mục tiêu tối thượng. "Mục tiêu của một nhà làm phim trẻ như tôi là làm sao để mình có thể kể một câu chuyện thuyết phục được khán giả. Tôi tập trung vào điều đó hơn là nghĩ về những con số. Thế nên, khi bộ phim được đông đảo khán giả chấp nhận, tôi bất ngờ và sau đó thấy rất vui vì tác phẩm mở ra nhiều cơ hội cho những nhà làm phim trẻ như mình", đạo diễn Đỗ Quốc Trung bộc bạch.

Nhìn ở góc độ nhà phát hành, ông Bùi Quang Minh (Minh Beta), nhà sáng lập và Chủ tịch Beta Group, đánh giá thành công của các đạo diễn trẻ ở phòng vé Việt thời gian qua là kết quả của nhiều yếu tố. "Thế hệ đạo diễn trẻ hiện nay có lợi thế là rất gần với khán giả. Họ có thể hiểu cách khán giả tiếp cận nội dung, nắm bắt xu hướng nhanh và thử nghiệm những cách kể chuyện mới. Điều đó giúp các bộ phim tạo được sự tò mò và lan truyền tốt trên mạng xã hội", ông Minh chia sẻ.

Về vấn đề các phim thành công kể trên phần lớn thuộc thể loại kinh dị, nhà phát hành nhận định đây là thể loại có sức hút nhất định tại phòng vé, có tệp khán giả ổn định, chi phí sản xuất hợp lý hơn nhiều thể loại khác, đồng thời dễ tạo hiệu ứng truyền miệng nếu chất lượng tốt. Song đây không phải yếu tố quyết định thành công.

"Điều quyết định vẫn là chất lượng tác phẩm, cách kể chuyện, khả năng tạo cảm xúc và chiến lược truyền thông. Thể loại chỉ giúp bộ phim có lợi thế ở điểm xuất phát, còn đi được bao xa vẫn phụ thuộc vào chính bộ phim đó", ông Minh nhấn mạnh.

Đạo diễn trẻ Hùng Trần đang gây tiếng vang với phim điện ảnh đầu tay Lầu chú Hỏa Ảnh: ĐPCC

Cơ hội rộng mở

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung chia sẻ thành công từ Con kể ba nghe và Phí phông cho phép bản thân có những cơ hội mới để được kể những câu chuyện, theo đuổi những dự án có độ phức tạp cao, cần nhiều kinh phí. "Nếu không có thành công ở các tác phẩm vừa rồi trên thị trường thì nhà làm phim trẻ rất khó thuyết phục nhà đầu tư rằng mình có thể thực hiện được những chuyện phức tạp hơn và đôi khi đó là những đề tài mới, lạ, ít được kể", anh nói thêm.

Bên cạnh đó, Đỗ Quốc Trung nhìn nhận thành công ở chặng đầu cũng đi kèm nhiều thách thức. Theo anh, trước kia các nhà làm phim trẻ phải tìm cơ hội để làm phim còn bây giờ, khi đã đạt được thành công nhất định, mỗi đạo diễn ít nhiều đều gặp áp lực cho bộ phim tiếp theo. Điều đó đòi hỏi họ phải thực sự cẩn trọng, không ngừng sáng tạo, nâng cấp qua mỗi dự án trước kỳ vọng từ khán giả và sự quan sát của người trong nghề.

Ông Minh Beta nhận định các nhà làm phim trẻ có nhiều ưu thế, nổi bật nhất là sự mới mẻ. "Họ không bị giới hạn bởi những công thức cũ, sẵn sàng thử nghiệm và có khả năng kết nối với khán giả trẻ rất tốt. Điều này tạo nên sự đa dạng hơn cho thị trường điện ảnh. Bên cạnh đó, công nghệ ngày càng phát triển cũng giúp các nhà làm phim trẻ tiếp cận nhiều công cụ sản xuất hiện đại với chi phí hợp lý hơn trước", ông đánh giá.

Tuy nhiên, theo ông, họ vẫn gặp không ít trở ngại. "Phát hành phim không chỉ là làm ra một tác phẩm hay mà còn là bài toán về truyền thông, lịch phát hành, cạnh tranh với nhiều bộ phim lớn trong và ngoài nước, cũng như khả năng đưa khán giả đến rạp. Đối với một đạo diễn mới, việc xây dựng niềm tin với thị trường cần thời gian. Không phải vì họ thiếu tài năng, mà bởi điện ảnh là lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp giữa sáng tạo và năng lực vận hành thương mại", ông Minh chia sẻ.

Thành công từ những cái tên kể trên cho thấy với một thị trường điện ảnh đang phát triển mạnh như hiện nay, các nhà làm phim non trẻ vẫn luôn có cơ hội bứt phá trong cuộc đua thương mại, miễn tác phẩm họ đủ chất lượng, hấp dẫn để kéo người xem ra rạp.

Ông Minh Beta cho biết đối với nhà phát hành phim, điều họ quan tâm không phải là đạo diễn đã nổi tiếng hay chưa, mà là chất lượng của dự án và tiềm năng tiếp cận khán giả. "Nếu thị trường chỉ ưu tiên những cái tên đã có thương hiệu thì sẽ rất khó để xuất hiện thế hệ kế cận. Ở góc độ nhà phát hành, điều quan trọng là đánh giá tác phẩm một cách toàn diện: từ chất lượng nội dung, mức độ hoàn thiện, đối tượng khán giả, chiến lược marketing cho đến khả năng tạo hiệu ứng truyền miệng sau khi ra mắt. Nếu một dự án đủ tốt và có tiềm năng kết nối với khán giả, tôi tin các nhà phát hành đều sẵn sàng đồng hành, bất kể đó là đạo diễn kỳ cựu hay gương mặt mới. Điều thị trường cần là những bộ phim chất lượng, bởi khi khán giả có thêm nhiều lựa chọn tốt, cả ngành điện ảnh sẽ cùng phát triển", vị này nêu quan điểm. (còn tiếp)