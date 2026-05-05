Bài học đắt giá từ phòng vé Việt dịp lễ 30.4

Nhìn vào bức tranh doanh thu, sự phân hóa hiện lên rõ rệt. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến đầu tháng 5, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng dẫn đầu với hơn 170 tỉ đồng, Heo năm móng theo sau với gần 90 tỉ đồng. Trong khi đó, nhóm còn lại tụt xa khi Anh hùng khoảng 35 tỉ đồng, Đại tiệc trăng máu 8 chỉ gần 29 tỉ đồng và Trùm sò đang dừng ở mức hơn 12 - 13 tỉ đồng.

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng là phim có doanh thu cao nhất trong mùa lễ 30.4 năm nay ẢNH: NSX CUNG CẤP

Con số này không chỉ phản ánh sự chênh lệch về doanh thu, mà còn cho thấy một thực tế khắc nghiệt: trong cùng một "đường đua", không phải phim nào cũng có cơ hội bứt phá. Thậm chí, 3 trong số 5 phim mùa lễ 30.4 năm nay gần như đã nắm chắc phần thua lỗ khi tốc độ bán vé chậm, suất chiếu hạn chế và "thời điểm vàng" của mùa nghỉ lễ cũng đã qua.

Điều đáng nói, thất bại này không đến từ chất lượng từng phim, mà từ chính chiến lược phát hành. Lần đầu tiên trong lịch sử, 5 phim Việt cùng chen chân vào một dịp lễ lớn, trong khi hệ thống rạp không tăng thêm, số suất chiếu cũng không thể mở rộng tương ứng. Hệ quả là thị trường bị "xé nhỏ", mỗi phim chỉ còn một phần rất hạn chế để tiếp cận khán giả.

Ở góc độ thị hiếu, sự phân mảnh càng rõ rệt hơn. Khi khán giả có quá nhiều lựa chọn cùng lúc, họ sẽ ưu tiên cho 1 - 2 bộ phim. Phim nào không đủ hấp dẫn ngay từ những suất chiếu đầu tiên sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Điều này lý giải vì sao những cái tên từng được kỳ vọng như Anh hùng hay Đại tiệc trăng máu 8 lại hụt hơi nhanh chóng, bất chấp lợi thế truyền thông ban đầu.

Ngược lại, 2 phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng và Heo năm móng lại tận dụng tốt lợi thế: thể loại dễ tiếp cận, chiến lược phát hành hợp lý (đặc biệt là chiếu sớm), cùng hiệu ứng truyền miệng mạnh. Sự thành công của 2 phim này cho thấy một thực tế: trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt, yếu tố "đi trước" và khả năng tạo đà dư luận quan trọng không kém chất lượng nội dung.

Tổng doanh thu của 5 phim Việt dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay chỉ hơn 336 tỉ đồng, thấp hơn đáng kể so với khoảng 479 tỉ đồng của chỉ 2 phim Việt cùng kỳ năm trước. Đây là một nghịch lý rõ ràng: số lượng phim tăng gấp đôi, nhưng tổng doanh thu lại giảm mạnh.

Điều đó cho thấy miếng bánh thị trường không hề phình to theo số lượng phim. Ngược lại, việc dồn dập phát hành cùng thời điểm khiến chính các bộ phim giẫm chân nhau, biến mùa lễ vốn là cơ hội vàng thành một canh bạc rủi ro.