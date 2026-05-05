Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Bài học đắt giá từ phòng vé Việt dịp lễ 30.4

Thu Thủy
Thu Thủy
05/05/2026 06:15 GMT+7

Dịp lễ 30.4 năm nay được kỳ vọng có thể trở thành "mùa vàng" của phim Việt khi lần đầu tiên thị trường chứng kiến tới 5 tác phẩm nội địa cùng lúc ra rạp. Nhưng thay vì tạo nên một cú bùng nổ, phòng vé lại mang đến một bài học đắt giá.

Nhìn vào bức tranh doanh thu, sự phân hóa hiện lên rõ rệt. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến đầu tháng 5, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng dẫn đầu với hơn 170 tỉ đồng, Heo năm móng theo sau với gần 90 tỉ đồng. Trong khi đó, nhóm còn lại tụt xa khi Anh hùng khoảng 35 tỉ đồng, Đại tiệc trăng máu 8 chỉ gần 29 tỉ đồng và Trùm sò đang dừng ở mức hơn 12 - 13 tỉ đồng.

Bài học đắt giá từ phòng vé Việt dịp lễ 30.4- Ảnh 1.

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng là phim có doanh thu cao nhất trong mùa lễ 30.4 năm nay

ẢNH: NSX CUNG CẤP

Con số này không chỉ phản ánh sự chênh lệch về doanh thu, mà còn cho thấy một thực tế khắc nghiệt: trong cùng một "đường đua", không phải phim nào cũng có cơ hội bứt phá. Thậm chí, 3 trong số 5 phim mùa lễ 30.4 năm nay gần như đã nắm chắc phần thua lỗ khi tốc độ bán vé chậm, suất chiếu hạn chế và "thời điểm vàng" của mùa nghỉ lễ cũng đã qua.

Điều đáng nói, thất bại này không đến từ chất lượng từng phim, mà từ chính chiến lược phát hành. Lần đầu tiên trong lịch sử, 5 phim Việt cùng chen chân vào một dịp lễ lớn, trong khi hệ thống rạp không tăng thêm, số suất chiếu cũng không thể mở rộng tương ứng. Hệ quả là thị trường bị "xé nhỏ", mỗi phim chỉ còn một phần rất hạn chế để tiếp cận khán giả.

Ở góc độ thị hiếu, sự phân mảnh càng rõ rệt hơn. Khi khán giả có quá nhiều lựa chọn cùng lúc, họ sẽ ưu tiên cho 1 - 2 bộ phim. Phim nào không đủ hấp dẫn ngay từ những suất chiếu đầu tiên sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Điều này lý giải vì sao những cái tên từng được kỳ vọng như Anh hùng hay Đại tiệc trăng máu 8 lại hụt hơi nhanh chóng, bất chấp lợi thế truyền thông ban đầu.

Ngược lại, 2 phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêngHeo năm móng lại tận dụng tốt lợi thế: thể loại dễ tiếp cận, chiến lược phát hành hợp lý (đặc biệt là chiếu sớm), cùng hiệu ứng truyền miệng mạnh. Sự thành công của 2 phim này cho thấy một thực tế: trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt, yếu tố "đi trước" và khả năng tạo đà dư luận quan trọng không kém chất lượng nội dung.

Tổng doanh thu của 5 phim Việt dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay chỉ hơn 336 tỉ đồng, thấp hơn đáng kể so với khoảng 479 tỉ đồng của chỉ 2 phim Việt cùng kỳ năm trước. Đây là một nghịch lý rõ ràng: số lượng phim tăng gấp đôi, nhưng tổng doanh thu lại giảm mạnh.

Điều đó cho thấy miếng bánh thị trường không hề phình to theo số lượng phim. Ngược lại, việc dồn dập phát hành cùng thời điểm khiến chính các bộ phim giẫm chân nhau, biến mùa lễ vốn là cơ hội vàng thành một canh bạc rủi ro. 

Tin liên quan

Phim về Michael Jackson 'càn quét' phòng vé toàn cầu

Phim về Michael Jackson 'càn quét' phòng vé toàn cầu

Michael, bộ phim về "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson, gây tiếng vang lớn khi chính thức ra mắt vào tuần trước. Theo The Hollywood Reporter, tác phẩm thu hơn 97 triệu USD tại thị trường nội địa, vượt Oppenheimer trở thành phim tiểu sử có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử phòng vé Bắc Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

Phòng vé phim việt doanh thu lịch sử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận