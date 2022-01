Bom tấn 'Spider-Man: No Way Home' tiếp tục đạt doanh thu 'khủng' tuần thứ 4 ra rạp

Tác phẩm Spider-Man: No Way Home của nhà làm phim Jon Watts ở ngày thứ 24 xuất xưởng (từ ngày 17.12 đến nay) tiếp tục chứng tỏ độ "nóng" tại phòng vé bất chấp nhiều phim mới ra rạp. Cụ thể, trong ngày 9.1 (giờ Mỹ), phim thu về 9,96 triệu USD tiền vé ở thị trường Bắc Mỹ, tổng doanh thu các ngày cuối tuần là 33 triệu USD, nâng tổng doanh thu tại thị trường nội địa lên con số 668,7 triệu USD. Hiện tổng doanh thu toàn cầu của phim là trên 1,5 tỉ USD, theo Box Office Mojo.

"Tân binh" tại phòng vé là phim The 355 (quy tụ dàn minh tinh như Jessica Chastain, Penélope Cruz, Phạm Băng Băng...) của đạo diễn Simon Kinberg, chiếu từ ngày 7.1, chỉ thu về 1,2 triệu USD trong ngày chủ nhật vừa qua và tổng doanh thu 3 ngày cuối tuần tại thị trường Bắc Mỹ là 4,8 triệu USD, xếp thứ 3 trong cả 2 bảng xếp hạng phim ăn khách theo tuần và ngày tại nơi đây.





Đứng trên phim The 355 ở cả 2 bảng xếp hạng là phim hoạt hình ca nhạc Sing 2 của đạo diễn Garth Jennings, có tổng doanh thu 12 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần qua (tổng doanh thu toàn cầu trên 190,8 triệu USD). Các phim này đều không vượt qua được Spider-Man: No Way Home để giữ vị trí đầu bảng phim ăn khách.

Với tổng doanh thu 1,5 tỉ USD, hiện Spider-Man: No Way Home đứng thứ 6 trong danh sách phim ăn khách nhất Bắc Mỹ và thứ 8 trong danh sách phim ăn khách nhất mọi thời.