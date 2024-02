Bom tấn 'Taylor Swift: The Eras Tour' phát trực tuyến trên Disney+

Phiên bản mở rộng mới Taylor Swift: The Eras Tour sẽ xuất hiện trên Disney+, phát toàn thế giới vào ngày 15.3.2024.

Trong số các bài hát "tặng thêm" có Cardigan từ album Folklore năm 2020 của Taylor Swift. Ngày phát hành của bộ phim trên Disney+ đã được Giám đốc điều hành Disney Bob Iger công bố trong cuộc họp báo cáo thu nhập của công ty. Tuy nhiên ông không cho biết thêm cụ thể 4 bài hát "tặng thêm".

Taylor Swift thành công lớn sau chuyến lưu diễn The Eras Tour VARIETY

Bob Iger nói: "The Eras Tour là một hiện tượng toàn cầu, đã và đang tiếp tục làm người hâm mộ thích thú. Chúng tôi rất vui mừng được mang đến buổi hòa nhạc đầy hứng khởi này cho khán giả bất cứ khi nào họ muốn xem trên Disney+".

Một bài đăng trên X của Disney+ cho biết: "Taylor Swift: The Eras Tour sẽ có ca khúc Cardigan và 4 bài hát acoustic bổ sung".

Theo phân tích của Variety về 3 buổi biểu diễn của Taylor Swift tại sân vận động SoFi ở Los Angeles (Mỹ) được ghi hình cho bộ phim, đó có thể là các bài Death by a Thousand Cuts, Maroon, You Are in Love, I Can See You.

Poster Taylor Swift: The Eras Tour phát trên Disney+ VARIETY

Bom tấn Taylor Swift: The Eras Tour đã thu về 261,7 triệu USD tại phòng vé toàn cầu sau khi ra rạp từ ngày 13.10.2023, trở thành bộ phim ca nhạc có doanh thu cao nhất trong lịch sử.

Bản kỹ thuật số Taylor Swift: The Eras Tour do Universal Pictures phát hành vào ngày 13.12.2023 đúng dịp sinh nhật của Taylor Swift, bao gồm 3 bài hát tặng kèm chưa được xem ở rạp: Wildest Dreams, The Archer và Long Live.

Năm 2023, The Eras Tour của Taylor Swift đã thu về tổng doanh thu bán vé ước tính khoảng 1 tỉ USD. Khi chuyến lưu diễn tiếp tục đến năm 2024, tổng doanh thu dự kiến sẽ vượt quá 2 tỉ USD, theo nhận định của tạp chí âm nhạc Pollstar.