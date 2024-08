Bom tấn truyền hình 'Gia tộc rồng' sẽ kết thúc vào mùa 4

Tập 8 của Gia tộc rồng mùa 2 có thời lượng dài hơn 1 tiếng, tái hiện cuộc đấu trí căng thẳng giữa phe đen (đại diện là nữ hoàng Rhaenyra Targaryen do diễn viên Emma D'Arcy đóng) và phe xanh (đại diện là Alicent Hightower do Olivia Cooke thủ vai). Hai người phụ nữ này tuy nắm trong tay quyền lực chính trị rất lớn nhưng phe đen hiện đang giữ thế thượng phong.

Sau khi Rhaenyra Targaryen chiêu mộ được những kỵ sĩ rồng mới, cô lên kế hoạch chinh phạt các chư hầu nhằm thâu tóm quyền lực về tay mình MAX

Các nhà làm phim, sau khi mùa 2 kết thúc, đã trả lời báo chí về các thông tin quan trọng trong thương hiệu này sắp tới. Nhà làm phim Ryan Condal, khi được hỏi mùa 2 kết thúc ở cao trào trước khi kịp tái hiện trận chiến hoành tráng The Battle of the Gullet trên màn ảnh, thì nhịp độ hiện tại có khiến Gia tộc rồng có thể sẽ kéo dài đến mùa 5 hay không. Anh nói: "Không, tôi nghĩ là sẽ kết thúc ở mùa 4". Anh cho biết, các mùa còn lại của thương hiệu này vốn đã được lên kế hoạch ngay sau mùa đầu tiên được chiếu.

Vì chuyển thể từ tiểu thuyết Fire & Blood của nhà văn George R. R. Martin và tái hiện trận chiến quan trọng là The Battle of the Gullet nên theo Ryan Condal, ê kíp phải cân bằng lại điều kiện và nguồn lực đang có để sản xuất mùa 3 tốt nhất có thể.

Anh nói: "Một trong những thách thức lớn nhất khi làm phim truyền hình đó là không ai có thời gian hay nguồn lực vô hạn. Khi bạn là người đứng đầu ê kíp, bạn luôn ở trong tình thế phải cân bằng giữa câu chuyện được kể và nguồn lực mà bạn đang có để có thể kể tiếp được câu chuyện đó. Một trong những điều đã được dẫn đến trong mùa 2 đó là: Đường hướng cuối cùng của cả series này là gì và nó sẽ dẫn tới đâu? Đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố dẫn chúng ta đến việc tái cân bằng cả thương hiệu phim đang được thực hiện".

Trong khi phe đen đang dần lấy lại được thế thượng phong, phe xanh lúc này bắt đầu chao đảo trong nội bộ, khiến đích thân Alicent Hightower (trái) phải cầu hòa kẻ thù

MAX

Anh hé lộ, sở dĩ phải đẩy trận chiến The Battle of the Gullet sang mùa 3 vì ê kíp đã cân nhắc kỹ về đạo cụ, trang phục, kỹ xảo... để sang mùa 3, trận chiến này hoành tráng nhất có thể. "Chúng tôi cần thêm thời gian để xây dựng trận chiến khiến người hâm mộ phấn khích, thỏa mãn nhất và theo cách mà trận chiến nên như vậy", anh nói.

The Battle of the Gullet là một trong những trận đánh lớn trên biển, quan trọng trong lịch sử Westeros, hay nói khác hơn là quan trọng bậc nhất trong thế giới hư cấu của nhà văn George R. R. Martin. Các thế lực sẽ tham gia trong trận này đã được hé lộ gần như đầy đủ trong tập cuối của mùa 2.

Vì cần thời gian, nguồn lực để chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng nhất có thể (nhất là khi trong tập cuối của mùa 2, các nhà làm phim đã hé lộ nhiều chi tiết mang tính bản lề dẫn lối vào Trò chơi vương quyền sau này), phim sẽ không được sản xuất sớm.

Mùa 3 của Gia tộc rồng dự kiến sản xuất vào năm sau. Cũng giống như mùa 2, mùa 3 sẽ có 8 tập phim. Nhà làm phim này nói: "Xin lỗi vì để khán giả đợi, nhưng chúng ta sẽ giành chiến thắng vang dội với trận chiến The Battle of the Gullet".

Mùa 2 của Gia tộc rồng hiện nhận mức chấm 85% trên Rotten Tomatoes (đạt chứng nhận "tươi"), nhận "mưa lời khen" từ giới phê bình cũng như khán giả đại chúng. Các sự kiện trong phim diễn ra khoảng 100 năm trước các sự kiện trong 8 mùa phim Trò chơi vương quyền đã được chiếu trước đó.