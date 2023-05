Bom tấn 'Vệ binh dải ngân hà 3' sớm đổ bộ rạp Việt

Đây là dự án mà phía Marvel/Disney đặt khá nhiều kỳ vọng vì người anh em trước đó là phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Peyton Reed đạo diễn, chiếu hồi tháng 1) chỉ thu về 474 triệu USD toàn cầu, là "bom xịt" của hãng.

Theo giới quan sát phòng vé, phim Vệ binh dải ngân hà 3 dự kiến thu về số tiền lên đến 250 triệu USD trong tuần đầu phát hành, nhất là 3 ngày cuối tuần sắp tới. Họ ước tính rằng phim sẽ thu 110 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 140 triệu USD tại phòng vé quốc tế.

Là tác phẩm dài hơi nhất trong bộ 3 phim Guardians of The Galaxy với thời lượng 2 tiếng 30 phút, phần thứ 3 này là lời tạm biệt của đạo diễn James Gunn với MCU và cũng là chương kết của các siêu anh hùng nhóm Peter Quill/Star-Lord do tài tử Chris Pratt thủ vai. Phim khai thác nguồn gốc của nhân vật Rocket do Bradley Cooper lồng tiếng. Tác phẩm còn có sự quy tụ của dàn diễn viên Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel… Trên Rotten Tomatoes, phim nhận mức chấm 79% với nhiều khen chê lẫn lộn từ giới phê bình.