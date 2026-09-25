Bốn cán bộ cơ sở cai nghiện lãnh án vì dùng nhục hình khiến 1 học viên tử vong

Ngày 25.9, TAND thành phố Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Tất Thành (40 tuổi) mức án 15 năm tù; Lê Hồng Phong (36 tuổi) 13 năm 6 tháng tù; Bùi Văn Hiến (36 tuổi) 13 năm tù và Nguyễn Hữu Hùng (36 tuổi, cùng ở thành phố Đồng Nai) 13 năm tù cùng về tội dùng nhục hình.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Ph. là đối tượng cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, Công an tỉnh Bình Phước (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy số 5, Công an thành phố Đồng Nai).

Ngày 28.5.2025, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Ph. đã dùng tay đánh vào đầu 1 học viên khác trong cơ sở. Biết sự việc, Nguyễn Tất Thành (đại úy, Tổ phó tổ quản lý học viên cai nghiện ma túy đang trực chỉ huy) đã yêu cầu cán bộ đưa Ph. lên làm việc nhưng Ph. không hợp tác, không nhận lỗi vi phạm nên bị đưa vào buồng kỷ luật.

Bốn bị cáo lãnh án sau khi dùng nhục hình khiến 1 học viên cai nghiện tử vong ẢNH: P.H

Tối cùng ngày, Ph. dùng một miếng kim loại tự cứa vào cổ mình gây thương tích chảy máu. Thấy vậy, Thành dùng điện thoại quay lại. Lúc này, Phong, Hiến, Hùng (là các cán bộ quản lý học viên) cầm bình xịt hơi cay và gậy cao su chạy đến buồng kỷ luật.

Khi nghe Thành nói đánh Ph. thì Hiến, Hùng dùng bình xịt hơi cay, xịt vào mặt của Ph., sau đó cả Hùng, Hiến và Phong cầm gậy cao su lao vào đánh Ph.

Đánh một lúc thì Thành gọi cho cán bộ y tế đến thăm khám cho Ph., rồi đi ra cổng gác. Ph. sau đó tiếp tục được đưa vào buồng kỷ luật và Thành dặn cán bộ phải thường xuyên kiểm tra tình trạng Ph.

Đến rạng sáng hôm sau, cán bộ phát hiện Ph. nằm bất động nên đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Ph. đã tử vong.

Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Thành đã lập khống hồ sơ để hợp thức hóa việc tự ý đưa Ph. vào buồng kỷ luật, gồm: Biên bản về hành vi vi phạm kỷ luật của Ph.; biên bản họp về việc đề nghị kỷ luật đối với hành vi vi phạm nội quy của cơ sở cai nghiện ma túy của Ph. và đưa cho một số cán bộ quản lý học viên ký vào biên bản họp thống nhất.

Hội đồng xét xử tham gia xét xử vụ án ẢNH: P.H

Tại phiên tòa xét xử, cả bốn bị cáo đều ân hận về hành vi phạm tội của mình và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo thực hiện là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự địa phương, gây mất mát đau thương không gì bù đắp được cho gia đình người bị hại; gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành công an.

Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo là người có chức vụ, quyền hạn, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội nhưng các bị cáo vẫn cố tình thực hiện đến cùng nên cần xem xét xử phạt bị cáo mức án thật nghiêm để phát huy tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.