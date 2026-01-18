Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Bồn cầu tối tân có thể kiểm tra sức khỏe người dùng?

Văn Khoa
Văn Khoa
18/01/2026 16:44 GMT+7

Các nhà sản xuất bồn cầu Nhật Bản mới đây đã đưa công nghệ phân tích phân mới vào sản phẩm của mình nhằm thu hút người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe, theo Kyodo News ngày 18.1.

Công ty Toto Ltd. đã ra mắt hai mẫu mới thuộc dòng sản phẩm cao cấp Neorest vào tháng 8.2025, được trang bị mô đun cảm biến bên trong bồn cầu, quét chất thải bằng thiết bị có đèn LED để đo hình dạng, khối lượng và màu sắc.

Bồn cầu tối tân có thể kiểm tra sức khỏe người dùng?- Ảnh 1.

Một chiếc bồn cầu của Công ty Toto Ltd. được trang bị cảm biến quét phân

Ảnh: Chụp màn hình Kyodo News

Đây là sản phẩm đầu tiên được thiết kế để sử dụng trong gia đình tại Nhật Bản. Hệ thống này phân loại hình dạng và độ cứng của phân thành 7 loại, trong khi khối lượng và màu sắc được ghi lại ở 3 mức độ.

Người dùng có thể theo dõi tình trạng phân của mình trên ứng dụng điện thoại thông minh và thậm chí nhận được lời khuyên về chế độ ăn uống dựa trên phân tích hoạt động đại tiện của họ, chẳng hạn như khuyến nghị tăng cường ăn rau quả.

Sản phẩm mới này nhằm giúp người dùng "biến thói quen đi vệ sinh hằng ngày thành con đường dẫn đến sức khỏe tốt hơn", theo Kyodo News dẫn lời một đại diện của Công ty Toto Ltd.

Vì sao rất nên đậy nắp bồn cầu trước khi xả nước?

Trong khi đó, Tập đoàn Panasonic đã phát triển một thiết bị có tên Toirepo dành cho các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, ghi lại thời gian, tần suất và khối lượng bài tiết của người bệnh bằng cảm biến gắn vào bồn cầu.

Do việc tự kiểm tra phân theo cách truyền thống có thể gây khó chịu cho cả người sử dụng và nhân viên, nên thiết bị mới đã được đón nhận một cách nồng nhiệt, theo Tập đoàn Panasonic.

Ngành sản xuất thiết bị vệ sinh của Nhật Bản nổi tiếng với việc phát triển nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội đang thay đổi, chẳng hạn như bồn cầu có vòi xịt vệ sinh tập trung vào sự sạch sẽ và thoải mái sau khi bồn cầu kiểu phương Tây trở nên phổ biến trong nước, tiếp theo là thiết kế tiết kiệm nước khi nhận thức về môi trường ngày càng tăng, theo Kyodo News.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.424: Ukraine đàm phán với Mỹ, tình báo dự đoán động thái Nga

Chiến sự Ukraine ngày 1.424: Ukraine đàm phán với Mỹ, tình báo dự đoán động thái Nga

Giới chức Ukraine thông tin về những dự báo tình hình chiến sự sắp tới, trong khi tiếp tục hoạt động ngoại giao nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột.

Hé lộ chủ nhân mới của bồn cầu vàng nặng hơn 101 kg

Thủ phạm vụ trộm bồn cầu vàng 155 tỉ đồng lãnh án treo

Khám phá thêm chủ đề

bồn cầu kiểm tra sức khỏe Nhật Bản cảm biến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận