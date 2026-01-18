Bồn cầu tối tân có thể kiểm tra sức khỏe người dùng?

Công ty Toto Ltd. đã ra mắt hai mẫu mới thuộc dòng sản phẩm cao cấp Neorest vào tháng 8.2025, được trang bị mô đun cảm biến bên trong bồn cầu, quét chất thải bằng thiết bị có đèn LED để đo hình dạng, khối lượng và màu sắc.

Một chiếc bồn cầu của Công ty Toto Ltd. được trang bị cảm biến quét phân Ảnh: Chụp màn hình Kyodo News

Đây là sản phẩm đầu tiên được thiết kế để sử dụng trong gia đình tại Nhật Bản. Hệ thống này phân loại hình dạng và độ cứng của phân thành 7 loại, trong khi khối lượng và màu sắc được ghi lại ở 3 mức độ.

Người dùng có thể theo dõi tình trạng phân của mình trên ứng dụng điện thoại thông minh và thậm chí nhận được lời khuyên về chế độ ăn uống dựa trên phân tích hoạt động đại tiện của họ, chẳng hạn như khuyến nghị tăng cường ăn rau quả.

Sản phẩm mới này nhằm giúp người dùng "biến thói quen đi vệ sinh hằng ngày thành con đường dẫn đến sức khỏe tốt hơn", theo Kyodo News dẫn lời một đại diện của Công ty Toto Ltd.

Trong khi đó, Tập đoàn Panasonic đã phát triển một thiết bị có tên Toirepo dành cho các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, ghi lại thời gian, tần suất và khối lượng bài tiết của người bệnh bằng cảm biến gắn vào bồn cầu.

Do việc tự kiểm tra phân theo cách truyền thống có thể gây khó chịu cho cả người sử dụng và nhân viên, nên thiết bị mới đã được đón nhận một cách nồng nhiệt, theo Tập đoàn Panasonic.

Ngành sản xuất thiết bị vệ sinh của Nhật Bản nổi tiếng với việc phát triển nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội đang thay đổi, chẳng hạn như bồn cầu có vòi xịt vệ sinh tập trung vào sự sạch sẽ và thoải mái sau khi bồn cầu kiểu phương Tây trở nên phổ biến trong nước, tiếp theo là thiết kế tiết kiệm nước khi nhận thức về môi trường ngày càng tăng, theo Kyodo News.