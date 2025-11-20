Hé lộ chủ nhân mới của bồn cầu vàng nặng hơn 101 kg

Hôm 31.10, khi thông báo về cuộc đấu giá chiếc bồn cầu vàng nguyên khối 18 karat tại thành phố New York (Mỹ), Hãng đấu giá Sotheby's nói rằng giá khởi điểm là khoảng 10 triệu USD.

Chiếc bồn cầu được chế tác từ hơn 100 kg vàng nguyên khối 18 karat, được trưng bày tại trụ sở mới của nhà đấu giá Sotheby's tại thành phố New York (Mỹ) ngày 7.11 Ảnh: Reuters

Sau khi cuộc đấu giá diễn ra vào ngày 18.11, Sotheby's chỉ thông báo rằng chiếc bồn cầu vàng đã được một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ mua lại, với giá 12,1 triệu USD. Tuy nhiên, công ty giải trí Mỹ Ripley's Believe It or Not! sau đó đã tiết lộ chính mình là bên mua bí ẩn trong một bài đăng trên mạng xã hội Instagram, và "vô cùng phấn khích" về điều này.

Đây là công ty điều hành các điểm tham quan, trong đó có bảo tàng trưng bày đồ vật kỳ lạ và thủy cung trên khắp thế giới. Giờ đây, đội ngũ của công ty Ripley's Believe It or Not! cho biết đang "khám phá những khả năng" để khách mời có thể được phép "ngồi trên chiếc ghế vàng tối thượng" hay không.

"Một cơ hội như thế đòi hỏi phải lên kế hoạch nghiêm túc và một người đủ can đảm để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng hướng", Ripley's cho biết thêm.

Đấu giá chiếc bồn cầu vàng nặng hơn 101 kg

Chiếc bồn cầu vàng nói trên được ông Steve Cohen, tỉ phú tài chính, sở hữu đội bóng chày New York Mets ở thành phố New York, mua từ Phòng trưng bày Marian Goodman vào năm 2017. Đây là một tác phẩm điêu khắc do nghệ sĩ Ý Maurizio Cattelan tạo ra.

Lúc đầu, ông Cattelan tạo ra hai phiên bản bồn cầu vàng 18 karat. Ông Cohen sở hữu một phiên bản; phiên bản còn lại được trưng bày vào năm 2016 tại Bảo tàng Solomon R. Guggenheim ở thành phố New York.

Sau đó, nhằm tỏ ra bất bình với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi các quan chức Nhà Trắng yêu cầu mượn một trong những bức tranh của cố họa sĩ Vincent van Gogh để trang trí phòng khách riêng của tổng thống, bảo tàng đã đề nghị cho mượn phiên bản bồn cầu của ông Cattelan.

Vào năm 2019, chiếc bồn cầu vàng đó được cho Cung điện Blenheim ở Anh mượn. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, cung điện bị trộm đột nhập và chiếc bồn cầu vàng bị cạy khỏi hệ thống ống nước. Hai người đàn ông bị kết án đầu năm nay và đã bị bỏ tù nhưng chiếc bồn cầu chưa được tìm thấy. Các nhà điều tra cho rằng chiếc bồn cầu đó có thể đã bị nấu chảy.

Ước tính đã có hơn 100.000 người sử dụng chiếc bồn cầu vàng ở Bảo tàng Solomon R. Guggenheim trước khi được chuyển đi và trưng bày tại Cung điện Blenheim, theo BBC.