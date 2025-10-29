Ông Trump phát tín hiệu không tranh cử tổng thống nhiệm kỳ ba

"Nếu đọc kỹ, các bạn sẽ thấy khá rõ ràng - tôi không được phép tranh cử. Thật đáng tiếc", Tổng thống Trump nói với giới phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trên đường đến Hàn Quốc hôm nay 29.10, theo Reuters.

Phát biểu trên cho thấy sự thay đổi so với những tuyên bố trước đây khi ông Trump không công khai loại trừ khả năng tái tranh cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một ngày 29.10 Ảnh: Reuters

Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ không cho phép một người làm tổng thống Mỹ ba nhiệm kỳ.

Hôm 28.10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho hay ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Trump và kết luận rằng không có con đường khả thi nào để sửa đổi hiến pháp kịp thời theo hướng có thể cho phép ông Trump tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. "Đó là một chiến dịch tranh cử tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ tổng thống biết, và ông ấy cùng tôi đã nói về những hạn chế của hiến pháp", ông Johnson nói.

Ông Trump bác khả năng tranh cử phó tổng thống năm 2028

Ông Johnson lưu ý rằng quá trình sửa đổi hiến pháp sẽ cần sự chấp thuận của hai phần ba số nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ và sự phê chuẩn của ba phần tư số tiểu bang, một quá trình mà ông ước tính có thể mất cả chục năm. "Tôi không thấy con đường nào cho điều đó", ông nói thêm.

Một số người ủng hộ Tổng thống Trump gợi ý nhà lãnh đạo có thể lách luật bằng cách tranh cử phó tổng thống, sau đó yêu cầu tổng thống từ chức để tiếp quản chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng.

Trả lời báo chí hôm 27.10, ông Trump nói ông được phép tranh cử phó tổng thống vào kỳ bầu cử năm 2028 nhưng ông sẽ không làm thế. "Tôi cho rằng như thế là quá khôn lỏi. Việc đó là không đúng đắn", Tổng thống Trump tuyên bố.

Ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm cũng đã đề cập Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio là những ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử năm 2028.