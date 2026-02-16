Bốn con giáp gặp may nhất trong năm Bính Ngọ 2026

Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là một năm bùng nổ, dữ dội theo nhiều nghĩa. Trong suốt 12 tháng, năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa) sẽ thiết lập một bầu không khí mãnh liệt, kích hoạt những chuyển biến kịch tính, hành động nhanh chóng và năng lượng nổi loạn, theo tạp chí Parade.

“Năng lượng Ngựa Lửa khuếch đại bản chất độc lập và không yên của Ngựa, tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự tự do, thể hiện bản thân và phá vỡ những giới hạn”, bà Janine Lowe, chuyên gia tử vi - tác giả của cuốn sách Feng Shui Your Way to Abundance, giải thích.

Linh vật ngựa tại Singapore ẢNH: AFP

“Xét về mặt lịch sử và xã hội, các năm Ngựa Lửa thường trùng với biến động, thay đổi văn hóa và những phong trào tập thể táo bạo, khi con người cảm thấy bị thôi thúc phải tạo ra sự thách thức, tái định nghĩa bản sắc và thúc đẩy những thay đổi mang tính đột phá”, bà nói.

Giữa bối cảnh được dự báo là một năm đầy biến động, bốn con giáp sau sẽ trở thành “thỏi nam châm hút tài lộc và sự thịnh vượng”.

Tuổi Tuất: Đã đến lúc kết nối và khám phá

Năm Ngựa Lửa kích hoạt nhu cầu giao lưu và hợp tác của tất cả mọi người, khiến 2026 trở thành một năm cực kỳ mang tính xã hội.

“Năm Ngựa mang đến nhiều lời mời giao lưu, những mối quan hệ mới và cơ hội củng cố các kết nối sẵn có”, theo bà Donna Stellhorn, nhà chiêm tinh, chuyên gia phong thủy, tác giả sách Chinese Astrology: Life, Love, and Luck in Twelve Animal Signs, chia sẻ.

Điều này đặc biệt có lợi cho người tuổi Tuất (sinh năm 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018), bởi họ vốn yêu thích việc “chạy cùng bầy đàn”, bạn bè và gia đình.

Người tuổi Tuất có thể tận dụng năm Ngựa bằng cách mở rộng cơ hội học tập, ghi danh vào ngôi trường mơ ước hoặc tiếp cận các nguồn tài chính từng ngoài tầm với. Song song đó, họ cũng có khả năng đi lại, du lịch nhiều hơn trong năm 2026.

Ngoài ra, họ còn nhận được sự bảo vệ, hậu thuẫn mạnh mẽ, gia tăng mức độ được chú ý, cũng như sự ghi nhận xứng đáng sau một thời gian dài gánh vác trách nhiệm nặng nề, theo bà Lowe.

Tuổi Mùi: Sự sáng tạo bẩm sinh giúp bạn tỏa sáng

Người sinh năm Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) nổi tiếng là giàu tính nghệ thuật, giàu lòng trắc ẩn và có trí tuệ cảm xúc cao.

Dù nhịp độ của năm Ngựa Lửa có thể nhanh hơn mức người tuổi Mùi mong muốn, nhưng tính xã hội cao của năm nay lại mang đến vận may lớn trong sự nghiệp, đặc biệt là các cơ hội kết nối và hợp tác sáng tạo.

Khả năng giao tiếp và biểu đạt bản thân sẽ giúp họ trở thành tâm điểm chú ý, nhất là khi hợp tác với những người cùng chí hướng. Họ có thể được tưởng thưởng xứng đáng trong năm.

“Tuổi Mùi hưởng lợi từ sức mạnh mềm mại trong năm Ngựa. Họ nhận được sự hỗ trợ ổn định, mang tính nuôi dưỡng. Tiến triển có thể đều đặn, giúp họ xây dựng lại sự tự tin và cảm giác vững vàng”, chuyên gia Lowe giải thích.

Tuổi Dần: Tự tin và tình yêu trong tầm tay

Người tuổi Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) vốn đã có sức hút, bản lĩnh lãnh đạo và tinh thần tiên phong. Trong năm Ngựa, những phẩm chất này càng được khuếch đại.

Theo bà Stellhorn, họ sẽ có nhiều cơ hội về tình yêu và lãng mạn hơn, bởi năng lượng đam mê, hành động mạnh mẽ của năm Ngựa kích hoạt sức hút tự nhiên và tinh thần phiêu lưu của tuổi Dần.

Bên cạnh đó, năm nay cũng mở ra những con đường mới đầy hứng khởi về tiền bạc, vai trò lãnh đạo và sáng tạo nghệ thuật từ dự án sáng tạo, đầu tư mang tính thử nghiệm cho đến cơ hội xuất hiện trước công chúng.

Chuyên gia Lowe nhận định rằng, sau năm Tỵ, người tuổi Dần sẽ cảm nhận rõ đà tiến trở lại, cơ hội mở rộng và những lĩnh vực từng trì trệ bắt đầu chuyển động. “Họ sẽ có sự tự tin mới, các cánh cửa mở ra dễ dàng hơn và một nguồn năng lượng ‘được bật đèn xanh’ mạnh mẽ dẫn lối cho quyết định và hướng đi”, bà phán.

Tuổi Ngọ: Khai thác bản ngã để bứt phá thành công

Vì đây chính là năm Ngựa, nên những người tuổi Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) sẽ thấy năng lượng tự do, tốc độ và quyết liệt của mình được khuếch đại và phản chiếu mạnh mẽ.

Là con giáp chủ đạo của cả năm, họ dễ dàng bước lên sân khấu và để lại dấu ấn rõ nét. “Người tuổi Ngọ hưởng lợi rất lớn trong năm Ngọ vì năng lượng năm hoàn toàn đồng điệu với cốt lõi của họ. Họ vận hành hài hòa với nhịp điệu của năm, trải nghiệm nhiều tự do, chuyển động, cơ hội, tăng trưởng, du lịch và ngọn lửa đam mê được thắp lại”, theo chuyên gia Lowe.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng việc giữ cân bằng và sự vững vàng là yếu tố then chốt để biến sự hưng phấn thành tiến triển thực chất và lâu dài.