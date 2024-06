Bốn vụ nổ súng trong đêm tại New York, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ngôi nhà phía nam khu dân cư Richmond Hill, nơi xảy ra án mạng trong đêm 8.6 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NY POST

Tờ New York Post đưa tin tiếng súng vang lên khắp thành phố New York (bang New York, Mỹ) trong đêm 8.6 (giờ địa phương), khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Theo Sở Cảnh sát thành phố New York (NYPD), tổng cộng 6 người bị trúng đạn trong 4 vụ nổ súng khác nhau trong đêm, trong đó có 2 nạn nhân không qua khỏi.

Tại một ngôi nhà phía nam khu dân cư Richmond Hill thuộc quận Queens, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 khiến nhiều người thương vong. Cảnh sát phát hiện một phụ nữ 52 tuổi bị trúng một phát đạn và một thanh niên 27 tuổi trúng nhiều phát vào ngực.

Một nạn nhân nam khác (33 tuổi) được tìm thấy nằm trên mặt đất ở hiện trường cách đó khoảng 1,5 km với vết thương ở đầu và một khẩu súng bên cạnh. Cảnh sát chưa thể xác định liệu người này có phải hung thủ hay không.

Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định, trong khi 2 người còn lại được kết luận đã tử vong tại hiện trường.

Đêm đẫm máu ở New York đã bắt đầu vài giờ trước đó tại khu dân cư Đông Flatbush thuộc quận Brooklyn. Cảnh sát cho biết một đứa bé 15 tuổi bị bắn vào cánh tay trái bên ngoài một ngôi nhà vào khoảng 17 giờ 30.

Tại khu Brownsville cách đó vài kilomet, một người đàn ông 58 tuổi bị bắn vào mắt cá chân trái vào khoảng 20 giờ 45.

Cả 2 nạn nhân trên được đưa đến các bệnh viện trong khu vực trong tình trạng đã ổn định. Ngoài ra, còn một nạn nhân 19 tuổi bị bắn vào tay trái tại khu vực Harlem vào khoảng 19 giờ 30.

Cảnh sát cho biết nạn nhân đang trong tình trạng ổn định và một nghi phạm đã bị bắt giữ. Tất cả 4 vụ nổ súng trên đang được điều tra và danh tính các nạn nhân chưa được công khai.