Bong bóng sốt đất

Chỉ trong thời gian ngắn, giá đất bị đẩy lên cao gấp nhiều lần so với trước đó, vượt xa giá trị thực. Đằng sau những cơn sốt này là hoạt động rầm rộ của các "cò đất" cùng tâm lý đám đông của một bộ phận người dân.

Ngay sau khi tỉnh Nghệ An công bố thông tin liên quan đến quy hoạch khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, xây dựng khu công nghiệp hay mở rộng hạ tầng giao thông, ngay lập tức các nhóm môi giới BĐS đổ xô về địa phương đó. Có những khu đất nằm ở vị trí cách rất xa đô thị, hạ tầng hạn chế nhưng vẫn thu hút hàng trăm người đến tìm hiểu, mua bán. Họ tung ra hàng loạt thông tin thổi phồng tiềm năng, tạo cảm giác "không mua hôm nay sẽ mất cơ hội", từ đó kích hoạt làn sóng mua bán theo tâm lý đám đông. Chỉ sau ít ngày, giá đất tại nhiều vùng quê vốn yên bình bỗng tăng phi mã, trong khi hạ tầng, dân cư và nhu cầu thực tế hầu như chưa hề thay đổi.

UBND tỉnh Nghệ An đã phải ra văn bản chỉ đạo các ngành chức năng hạn chế cho tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trong vùng quy hoạch dự án để hãm cơn sốt. Tuy nhiên, biện pháp này gần như không làm nao núng giới đầu cơ lướt sóng. Hệ quả của cơn sốt ảo này là gây xáo trộn nghiêm trọng thị trường BĐS. Giá đất bị bóp méo khiến những người có nhu cầu mua đất để an cư lâu dài gặp khó khăn khi không còn khả năng tiếp cận được mảnh đất ở ngay chính quê hương mình, trong khi đất đai lại rơi vào tay các nhà đầu cơ.

Trong giới đầu cơ lướt sóng, không ít người vay ngân hàng, cầm cố tài sản với kỳ vọng mua hôm nay ngày mai bán sẽ có lời. Tuy nhiên, khi thị trường chững lại hoặc đóng băng (điều này đã từng xảy ra nhiều lần), những người chạy theo cơn sốt sẽ phải đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng, thậm chí vỡ nợ. Khi đó, không chỉ cá nhân người đầu cơ chịu thiệt hại mà còn kéo theo hệ lụy cho hệ thống tín dụng và sự ổn định KT-XH tại địa phương. Nếu không được kiểm soát kịp thời, những cơn sốt ảo hôm nay có thể trở thành "bong bóng" ngày mai, để lại những hệ lụy nặng nề cho cả thị trường và người dân địa phương.