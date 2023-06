Bóng đá nữ Việt Nam tiệm cận đẳng cấp World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về đến Hà Nội vào trưa 27.6 và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Nam đến ngày 4.7. Ngày 2.7, đội sẽ dự tiệc xuất quân do Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức. Ngày 5.7, đội lên đường sang New Zealand dự World Cup và có 2 trận giao hữu gặp đội nữ Tây Ban Nha, đội New Zealand. Ngày 22.7, đội bắt đầu thi đấu ở bảng E, gặp đội Mỹ; ngày 27.7 gặp đội Bồ Đào Nha và ngày 1.8 gặp đội Hà Lan.

Trung Ninh