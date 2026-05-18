Bóng đá Việt Nam hưởng lợi khi gặp đối thủ mạnh

T HU HẸP KHOẢNG CÁCH TRÌNH ĐỘ

Đa phần người hâm mộ đều mong đội nhà gặp những đội nhẹ ký ở vòng bảng để có nhiều cơ hội giành vé vào tứ kết. Đây cũng là tư tưởng chung của CĐV các nước có đội bóng được xem là yếu tại giải. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tích cực, việc lọt vào bảng đấu có nhiều đội hàng đầu châu lục lại là cơ hội cọ xát quý giá để nâng cao trình độ bóng đá nước đó.

Bóng đá Indonesia cho thấy họ đã hướng đến mục tiêu này như thế. Sau khi có kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, Indonesia nằm bảng F cùng Nhật Bản, Qatar và Thái Lan. Đây được xem là bảng tử thần khi Qatar là đương kim vô địch, Nhật Bản là nền bóng đá số 1 với 4 lần đăng quang châu Á, còn Thái Lan là đối thủ nặng ký nhất tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, HLV trưởng đội Indonesia Herdman lại cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời, vì không phải lúc nào Indonesia cũng được chạm trán các ông lớn châu Á. Ông tuyên bố trên tờ Bola: "Chúng tôi phải làm quen với việc đối đầu những đối thủ mạnh hơn, từ đó thu hẹp khoảng cách trình độ với Nhật Bản hay Qatar. Đây là nhiệm vụ phải đạt được để cho thấy đội đang đi đúng hướng trong mục tiêu giành vé dự World Cup 2030".

Đội tuyển VN (12) cần cọ xát với các đội bóng mạnh châu lục ẢNH: MINH TÚ

Đây rõ ràng là suy nghĩ rất tích cực từ nhà cầm quân của một đội tuyển quốc gia, vì chỉ có như thế mới có thể thu hẹp khoảng cách trình độ với các đội hàng đầu châu lục. Quá trình này đòi hỏi đội tuyển liên tục được chạm trán các đối thủ mạnh, để duy trì cảm giác làm việc trong môi trường áp lực cao và tích lũy kinh nghiệm. Theo thời gian, các cầu thủ trong nước phải học cách giành kết quả tích cực trước những đối thủ mạnh.

Chưa hết, không chỉ giúp đội tuyển nâng cao trình độ, bóng đá Indonesia còn được hưởng lợi về kinh tế khi nhận được sự háo hức rất lớn của người hâm mộ trong việc cổ vũ đội nhà tại Asian Cup 2027. Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá nước này, số vé mở bán cho Asian Cup 2027 đã tiêu thụ được 15%. Theo thông tin, vé được mở bán chỉ một ngày sau đó và vé đợt đầu tiên cho trận đấu giữa Indonesia và Qatar ở lượt trận thứ hai bảng F tại sân Aramco Stadium, Al Khobar vào ngày 16.1.2027 đã bán hết.

C Ơ HỘI CHO ĐỘI TUYỂN Việt Nam NÂNG TẦM

Vì vậy, đối với người hâm mộ bóng đá VN, việc đội tuyển lọt vào bảng đấu có những đội mạnh nhất châu lục nên được xem là mừng hơn lo, vì nó mang lại nhiều lợi ích cho bóng đá nước nhà. Theo kết quả bốc thăm Asian Cup 2027, đội tuyển VN (hạng 99 thế giới) sẽ gặp Hàn Quốc (hạng 25), UAE (hạng 68) và đội thắng trong cặp play-off giữa Li Băng hoặc Yemen ở bảng E để cạnh tranh suất vào vòng 16 đội. Đây rõ ràng là cơ hội rất quý để thầy trò HLV Kim Sang-sik có dịp cọ xát với những đối thủ hàng đầu châu Á. Ông Kim cũng tỏ ra rất tự tin trước cơ hội này. "Đây sẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không né tránh. Tại Ả Rập Xê Út năm 2027, đội tuyển VN sẽ chứng minh mình là một thế lực mới của bóng đá châu Á", ông nhấn mạnh.

Rõ ràng đội tuyển VN hiện nay rất cần được thi đấu với các đội mạnh hàng đầu châu lục, hoặc thi đấu giao hữu với các đội bóng đến từ châu Mỹ hoặc châu Phi có trình độ cao hơn mình, chứ không chỉ quanh quẩn với các đội có thứ hạng thấp hơn nhiều để lấy điểm duy trì hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA. Vì chỉ có như thế, đội tuyển VN mới ngày càng trưởng thành và tiếp cận được trình độ bóng đá thế giới. Nên nhớ, Indonesia dự định sẽ mời đội Ý thi đấu giao hữu dịp FIFA Days vào tháng 6 tới. Việc đối đầu với một đội bóng đẳng cấp như Ý không chỉ là sự kiện thương mại thuần túy mà còn là cơ hội vàng để thầy trò HLV Herdman được cọ xát đỉnh cao.