Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng mạch nhanh, tụt huyết áp và da niêm xanh nhạt do mất máu. Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, trong đó có ê kíp can thiệp mạch tạng phát hiện dị dạng mạch máu ở ruột non dẫn đến tình trạng xuất huyết tiêu hóa.

Sau can thiệp dị dạng mạch máu, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện sau 5 ngày phẫu thuật. BÙI VÂN

Đây là một bệnh lý hiếm gặp của đường tiêu hóa. Sau khi xác định chính xác 3 vị trí xuất huyết, bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại bỏ phần ruột bị dị dạng mạch máu rồi nối lại.