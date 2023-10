Bỗng dưng được người lạ hứa... cho hơn 1,6 triệu USD

"Hai hộp huy hiệu chứa số tiền khổng lồ..."

Email ấy có tên là: katiehigg36@gmail.com, tạm gọi tắt là Katie Higgins. Katie Higgins hồi đáp: "Rất vui được nghe ý kiến của bạn. Tên tôi là Katie Higgins, đến từ bang thống nhất Severna Park Maryland. Tôi là một sĩ quan thiên thần xanh của Mỹ. Tôi sống ở Syria".

Katie Higgins cho biết đang làm việc với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo lời người này kể, hiện đang ở Syria để nhận nhiệm vụ tiếp theo.

"Chúng tôi bị tấn công hàng ngày bởi quân nổi dậy và bom xe ở Syria. Căn cứ quân sự Mỹ nằm cách thành phố Damascus ba dặm, dọc theo đường cao tốc nối biên giới với Syria", Katie Higgins kể và cho biết thêm: "Trong một cuộc đọ súng tại Raga, thủ đô của Isis ở Syria, chúng tôi bắt gặp 2 hộp huy hiệu chứa số tiền khổng lồ. Tôi tin rằng số tiền này được dùng để mua vũ khí và đạn dược. Sau khi chúng tôi chia nhau số tiền, tôi đã sở hữu số tiền 4,7 triệu USD", Katie Higgins kể.

Cũng theo Katie Higgins viết trong email: "Tôi đã gửi số tiền này cho công ty hàng hóa an ninh thông qua đại lý của họ ở Syria. Vì vậy, tôi cần sự giúp đỡ của bạn để chuyển phần tiền của tôi từ Syria sang đất nước của bạn. Tôi muốn bạn đứng ra với tư cách là người thụ hưởng của tôi và nhận tiền, cũng như giữ nó an toàn cho đến khi tôi có thể gặp bạn. Đây là lý do tại sao tôi liên hệ với bạn vì tôi đang rất cần chuyển chiếc hộp này ra khỏi đây vì họ đang có kế hoạch chuyển một số quân ra khỏi Syria và tôi nằm trong số đó. Bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển chiếc hộp này đến một nơi an toàn mà không bị chậm trễ".

Katie Higgins trấn an tôi ngay trong email: "Tôi thấy rõ rằng bạn có thể lo sợ trước đề xuất này. Nhưng tôi muốn cho bạn biết rằng tôi đã có những thỏa thuận chắc chắn với một công ty hàng hóa an ninh chuyên vận chuyển ngoại giao và họ đã hứa sẽ chuyển tiền thông qua phương thức ngoại giao cho bất kỳ ai, trong số những điểm đến mà tôi đã chọn. Việc giao hàng này sẽ được công ty xử lý một cách hợp pháp và sẽ không có hình thức rủi ro nào trong quá trình này và tiền sẽ được niêm phong an toàn trong "hộp ngoại giao" và "hộp ngoại giao" sẽ được giao cho bạn tại quốc gia của bạn. Tôi đã quyết định bồi thường cho bạn 35% tổng số tiền (tức hơn 1,6 triệu USD - PV) một lần sau khi tiền được giao cho bạn. Số dư còn lại sẽ là vốn đầu tư của tôi tại nước bạn. Để tôi bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là một sĩ quan quân nhân đã nghỉ hưu".

Trong email, Katie Higgins cũng chia sẻ việc không sử dụng điện thoại di động mà chỉ sử dụng tin nhắn vô tuyến và liên lạc điện tử. "Vì vậy vui lòng tiếp tục liên lạc qua email mọi lúc", Katie Higgins viết.

Email mà Katie Higgins gửi cho tôi THANH NAM

Trong email, Katie Higgins không quên gửi kèm 2 tấm ảnh chân dung và không quên dặn: "Cuối cùng, tôi muốn bạn phản hồi ngay lập tức về đề xuất này. Xin vui lòng chờ đợi một phản hồi chấp nhận được ngay khi bạn đọc bức thư này. Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, không có gì phải lo lắng. Tôi sẽ chờ đợi để nghe từ bạn. Trân trọng".

Cần kể luôn là suốt nhiều năm nay, tôi từng đọc vô số bài viết cảnh báo vấn nạn lừa đảo nhận quà từ nước ngoài. Dù với chiêu trò cũ rích nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin để rồi sập bẫy. Chỉ là hơi bất ngờ không hiểu vì sao có một ngày, chính mình lại nhận email của người khác có ý định giăng bẫy lừa tôi.

"Một người Mỹ, đang làm việc với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Syria" như trong email thể hiện, nhưng viết hoàn toàn bằng… tiếng Việt, thậm chí không sai chính tả. Hai hình ảnh đính kèm, chỉ bằng thủ thuật đơn giản, tôi dễ dàng nhận biết có nguồn gốc từ một trang báo nước ngoài... Và còn quá nhiều điểm khác để tôi dễ dàng nhận ra ngay đây là chiêu lừa của kẻ xấu.

Hình mà kẻ lừa đảo gửi tôi được... copy từ một bài báo nước ngoài THANH NAM

Giả vờ ngu ngơ…

Đây là thủ đoạn mạo danh người nước ngoài làm quen gửi quà, tiền để lừa đảo này đã được Bộ công an và công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước cảnh báo vài năm nay. Lạ ở chỗ là không hiểu vì sao vẫn có người vẫn tin tưởng rồi trở thành nạn nhân.

Mặc dù vậy, vì muốn trải nghiệm và chứng kiến chiêu lừa này một cách từ A – Z như thế nào, để có thể chuyển tải thành bài báo nên tôi chấp nhận… xem như chẳng biết gì, giả vờ ngu ngơ để tiếp tục cuộc hội thoại với Katie Higgins.

"Dạ. Bây giờ em phải làm gì ạ?", tôi viết email trả lời. Lập tức, Katie Higgins hồi đáp: "Tôi rất ấn tượng với hành động của bạn cho thấy đã sẵn sàng giúp tôi chuyển quỹ đầu tư này cho đất nước của bạn. Như bạn đã biết, sự thành công của giao dịch này sẽ phụ thuộc vào sự tin tưởng lẫn nhau và bạn phải hứa rằng bạn sẽ giữ bí mật này cho chính mình. Tôi đã đăng ký gói cho một công ty giao hàng đáng tin cậy. Tôi đã đưa cho họ hộp thông qua đại lý của họ và bạn sẽ nhận nó dưới dạng vật phẩm cá nhân".

Katie Higgins yêu cầu tôi cung cấp: tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại, quốc gia. Katie Higgins viết cuối email: "Yêu và quan tâm". Tôi đọc mà bật cười nhưng cũng đáp ứng yêu cầu của người này bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết.

Khoảng 10 phút sau, Katie Higgins tiếp tục gửi email cho tôi: "Cảm ơn bạn vì đã thông tin đến tôi. Và tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo bạn nhận được tiền thành công. Tôi đã liên lạc với công ty chuyển phát nhanh, họ đáng tin cậy".

Katie Higgins yêu cầu tôi liên hệ với đại diện công ty theo địa chỉ: số 7 Bogyoke Aung San Bảo tàng, thị trấn Bahan, P.O. Hộp 12, Yangon 11201, Myanmar; email: globalfastlinkservices@mail.com; điện thoại: (+95) 43211915831; fax: (+95) 222157993180; whatsApp: +447774264098…

"Cảm ơn trước sự hiểu biết và hợp tác của bạn. Tôi hy vọng sẽ sớm mỉm cười với bạn khi tôi tin tưởng vào sự trung thực của bạn. Tôi sẽ chờ đợi bản cập nhật của bạn ngay khi bạn liên hệ với công ty. Những cái ôm và những nụ hôn", Katie Higgins viết trong email.

Một ngày sau đó, tôi lại nhận được email từ Katie Higgins: "Tôi rất vui vì sự hợp tác của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là liên lạc với công ty giao hàng và làm theo hướng dẫn để họ giao gói hàng cho bạn. Và vui lòng đừng quên thông báo cho tôi ngay lập tức rằng bạn nhận được gói hàng từ họ. Tôi sẽ đợi sớm đọc được tin vui từ bạn rằng gói hàng đã đến tay bạn".

Tôi vẫn tiếp tục giả vờ ngu ngơ, viết email hồi đáp: "Giờ em liên hệ ai, làm gì ạ?". Như túc trực trên internet 24/24, Katie Higgins trả lời bằng cách hướng dẫn: "Hãy liên hệ với công ty để biết chính xác thời gian gói hàng sẽ đến. Xin vui lòng các bạn là tất cả niềm hy vọng của tôi để đảm bảo được số tiền khổng lồ này". (còn tiếp)