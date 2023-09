Như 'bóng ma', đến không ai biết

Thời gian gần đây, Báo Thanh Niên đã đưa tin về nhiều trường hợp được cho là đột quỵ và đột tử.

“Bóng ma” đột quỵ, đột tử rình rập và lời khuyên từ bác sĩ

Một tài xế 33 tuổi cố gắng dừng xe cứu 32 hành khách trên tuyến từ TP.HCM về Sóc Trăng vào giữa đầu tháng 8. Mới đây là hình ảnh tài xế xe khách dừng xe kịp thời trong cơn co giật ở quận 5 (TP.HCM) vào sáng 2.9.

Cách đây vài hôm là trường hợp Hiệu trưởng trường THPT Tràm Chim (tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ ngã gục trong lúc đọc diễn văn khai giảng hôm 5.9.

Cả 3 trường hợp này đã tử vong sau đó. CHỤP MÀN HÌNH

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân dân 115, cũng là Chủ tịch Hội đột quỵ TP.HCM, cho biết để chẩn đoán nguyên nhân tử vong của hai tài xế và vị hiệu trưởng khi chỉ dựa trên những tưởng thuật biểu hiện ban đầu mà không khám hoặc sử dụng phương pháp chẩn đoán là rất khó.



Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần phần biệt đột quỵ và đột tử. Cụ thể, tử vong do đột quỵ chỉ chiếm tỉ lệ thứ ba sau đột tử và ung thư.

Bác sĩ Nguyễn Huy Thắng phân tích sự khác nhau giữa đột quỵ và đột tử NGUYỄN ANH

Đột quỵ - đột tử khác nhau thế nào?

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân dân 115, đột quỵ là khi một trong những mạch máu nuôi não tắc nghẽn. Có thể do cục máu đông hoặc có thể tắc nghẽn do xơ vữa.

Ngoài ra đột quỵ còn do vỡ mạch máu mà nguyên nhân thường gặp là do cao huyết áp. Tuy nhiên khả năng xảy ra tử vong sẽ nhanh hơn và cao hơn so với đột quỵ do tắc mạch máu não.

"Cho đến nay đột tử do tim mạch vẫn là nguyên nhân hàng đầu. Đột quỵ tử vong chỉ đứng hàng thứ ba, nếu xét trên bình diện toàn thế giới", PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng cho biết. NGUYỄN ANH

Còn với đột tử thì nguyên nhân do mạch máu nuôi tim bị tắc nghẽn hoặc do tình trạng rối loạn nhịp làm cho tim không thể hoạt động và gây cho bệnh nhân tử vong rất nhanh.

Nguyên nhân do đâu?

Áp lực cuộc sống, chế độ ăn uống không khoa học, thiếu vận động và lạm dụng chất các chất kích thích là một vài trong nhiều nguyên nhân khiến tỉ lệ người dưới 45 tuổi bị đột quỵ gia tăng. PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội đột quỵ TP.HCM, cho biết độ tuổi càng lớn thì thường càng dễ bị đột quỵ. Thông thường sẽ rơi vào độ tuổi 55 – 65 tuổi.

Trên 90% các trường hợp bị đột quỵ đều có nguyên nhân. Trong đó, đa số các trường hợp bệnh nhân không biết mắc các bệnh mãn tính trước đó như cao huyết áp, tiểu đường.

Bất ngờ thấy người có dấu hiệu đột quỵ, nên xử trí thế nào?

Khuyến cáo từ bác sĩ

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, cũng khuyến cáo đối với những người làm nghề liên quan đến sức khỏe của nhiều người như tài xế thì việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên là hết sức quan trọng.

Đặc biệt đối với những tài xế lái xe đường dài, lái xe đêm, thường xuyên sử dụng chất chống buồn ngủ có thể làm gia tăng huyết áp dẫn đến nguy cơ đột quỵ.

Đối với người dân, khi phát hiện người đột quỵ thì có thể sơ cứu bằng cách cho bệnh nhân nằm nghiêng, mở cổ áo bệnh nhân cho thông thoáng và đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế điều trị đột quỵ gần nhất để kịp thời tái thông mạch máu.