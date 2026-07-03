Bọt nổi trắng xóa phủ một khúc sông Kỳ Cùng

Theo người dân khu vực, hiện tượng bọt trắng xuất hiện từ khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, tại cống thoát nước đoạn trước công viên Đông Kinh. Bọt theo dòng nước chảy ra sông, lan rộng trên một đoạn mặt nước, khiến nhiều người dừng lại quan sát, lo ngại về nguy cơ ô nhiễm.

"Tôi thấy bọt từ cống thoát xuống sông, đoạn trước khu công viên Đông Kinh. Từ khoảng 12 giờ trưa đến chiều vẫn còn bọt", một người dân sống gần khu vực cho biết.

Trao đổi với phóng viên chiều cùng ngày, ông Hoàng Văn Đức, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị P.Đông Kinh, cho biết hiện tượng nổi bọt trên sông Kỳ Cùng được ghi nhận tại khu vực gần Mỹ Sơn, thuộc địa bàn P.Đông Kinh.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân không phải do sự cố xả thải công nghiệp hay hiện tượng ô nhiễm nghiêm trọng. Bọt trắng xuất hiện sau khi một nhóm người được thuê dọn dẹp nhà cũ vô ý đổ một can chứa chất tạo bọt nano xuống cống thoát nước.

Bọt phủ trắng xóa một khúc sông Kỳ Cùng, đoạn qua P.Đông Kinh, Lạng Sơn khiến người dân hoang mang Ảnh: Chụp màn hình

Theo ông Đức, căn nhà này bỏ không đã lâu, nay có người thuê lại nên tiến hành dọn dẹp. Trong quá trình thu dọn, nhóm lao động phát hiện một can nhựa màu trắng, bên trong còn chất lỏng. Do không biết đó là chất gì, họ đã đổ thẳng xuống cống.

"Hai hôm nay trời mưa, lượng nước lớn, dòng chảy mạnh đã cuốn chất này ra sông, tạo thành nhiều bọt trên mặt nước", ông Đức nói.

Cũng theo đại diện P.Đông Kinh, trên bao bì can nhựa có ghi chất tạo bọt nano. Khi gặp lượng nước mưa lớn dồn về nhanh, chất này bị xối ra sông, tạo thành lớp bọt trắng khiến người dân chú ý.

Sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã kiểm tra khu vực liên quan, lập biên bản sự việc và nhắc nhở những người liên quan.

Sông Kỳ Cùng bị bao phủ bởi bọt trắng xóa

"Đối với các loại chất tẩy rửa, chất tạo bọt hoặc những chất không rõ thành phần, người dân không nên tự ý đổ xuống cống. Các chất này cần được tập kết đúng nơi quy định để đơn vị vệ sinh môi trường thu gom, xử lý bảo đảm an toàn", ông Đức khuyến cáo.

Theo nhận định ban đầu, vụ việc xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của người dọn dẹp, không có dấu hiệu cố ý xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn yêu cầu kiểm tra, nhắc nhở để tránh tái diễn, đồng thời thông tin rõ nguyên nhân nhằm tránh gây hoang mang trong dư luận.

Cùng ngày, thông tin đến báo chí, ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở NN-MT Lạng Sơn cho hay, Sở đã nắm được thông tin và phân công cán bộ chuyên môn phối hợp kiểm tra.



