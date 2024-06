Brad Pitt có thể thắng pháp lý nhưng Jolie đã thắng trong cuộc chiến gia đình

Mọi thứ dường như đạt đến đỉnh điểm khi những đứa trẻ mà diễn viên đoạt giải Oscar Brad Pitt có với vợ cũ Angelina Jolie ngày càng rời xa anh.

Mặc dù Brad Pitt (60 tuổi) đã giành chiến thắng trong hàng loạt vụ kiện pháp lý gần đây trước Angelina Jolie (49 tuổi) nhưng chính nữ diễn viên mới là người chiến thắng trong cuộc chiến gia đình. Trang Page Six tiết lộ rằng một số đứa trẻ nhà Jolie-Pitt không còn sử dụng họ Pitt nữa.

Angelina Jolie và con gái Vivienne Jolie PAGE SIX

"Thật vô cùng khó chịu. Cô ấy sử dụng bọn trẻ như một vũ khí chống lại Brad… Cô ấy đã tách chúng ra khỏi anh. Có một mẫu số chung: bất cứ khi nào anh ta thắng kiện trước tòa, cô ta sẽ đáp trả bằng việc gì đó liên quan đến bọn trẻ", một nguồn tin thân cận Brad Pitt khẳng định.

Ngôi sao phim Once Upon A Time in Hollywood bị lôi kéo vào cuộc chiến giành quyền nuôi con với Jolie kể từ khi họ chia tay vào năm 2016 và mọi thứ ngày càng trở nên cay đắng trong những năm qua.

Pitt giành được thỏa thuận về quyền nuôi con theo tỷ lệ 50-50 vào năm 2021 nhưng đã bị hủy bỏ vào cuối năm đó. Tuy nhiên, chỉ vài tuần trước, cựu nhân viên bảo vệ của gia đình - Tony Webb - cáo buộc trong các tài liệu gửi tòa án rằng Jolie đã khuyến khích các con "tránh xa" cha chúng trong các chuyến thăm.

Pax Thiên từng đưa ra một bài đăng bùng nổ trên Instagram vào Ngày của Cha năm 2020 PAGE SIX

Và giờ đây, con gái Shiloh Jolie-Pitt của họ đã nộp đơn hợp pháp để xóa "Pitt" khỏi họ của mình.

Nhiều nguồn tin cho biết Shiloh đã thuê và trả tiền cho luật sư riêng khi cô tròn 18 tuổi vào ngày 27.5 lo thủ tục đổi họ. Page Six đã xem hồ sơ do luật sư Peter K. Levine có trụ sở tại Los Angeles thực hiện thay mặt cho Shiloh. Cô đã ký tên trong hồ sơ là Shiloh Jolie.

Tuy nhiên, những người quen Brad Pitt đặt câu hỏi ai thực sự đứng đằng sau hành động này và nói: "Nên tự rút ra kết luận xem ai thực sự đứng đằng sau vụ việc".

Con trai lớn của cặp đôi, Maddox (22 tuổi) đang học ở Hàn Quốc và không có quan hệ gì với Pitt, đã bỏ họ "Pitt" vào năm 2021, chỉ ghi họ mẹ Jolie.

Angelina Jolie và các con PAGE SIX

Trong danh sách diễn viên của vở nhạc kịch Broadway The Outsiders, cô con gái 15 tuổi Vivienne đã giúp Jolie sản xuất và được ghi là Vivienne Jolie. Không rõ liệu anh trai sinh đôi của cô - Knox - có còn sử dụng họ của cha hay không. Cả hai sẽ bước sang tuổi 16 vào tháng tới.

Trong khi đó, Zahara (19 tuổi), con gái lớn của Pitt và Jolie, tự giới thiệu mình là Zahara Marley Jolie khi gia nhập hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha tại trường Cao đẳng Spelman vào tháng 11 năm ngoái.

Pax Thiên (20 tuổi) từng đưa ra một bài đăng bùng nổ trên Instagram vào Ngày của Cha năm 2020. "Chúc mừng Ngày của Cha! Hết lần này đến lần khác ông chứng tỏ mình là một kẻ tồi tệ và đáng khinh. Ông không hề quan tâm hay đồng cảm với 4 đứa con đang run rẩy sợ hãi khi ông xuất hiện", Pax Thiên viết.

Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9.2016 sau chuyến bay từ Nice đến Mỹ và cáo buộc Brad Pitt đã túm đầu sau đó bóp cổ một đứa con của họ và đánh một đứa khác khi các con cố gắng bảo vệ cô. Jolie cũng khai rằng Pitt đã đổ rượu vào cả cô và các con của họ.

Nam tài tử đã được Sở Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Quận Los Angeles xóa án tích và không bị buộc tội bất kỳ hành vi nào.

Cặp đôi, đều đoạt giải Oscar, đã tranh giành tài sản và quyền nuôi con kể từ đó.

Nguồn tin của Brad Pitt cho biết: "Brad thừa nhận hành vi của anh ấy trên máy bay là sai trái. Anh ấy từng thực hiện các bước để cải thiện bản thân".

Thật vậy, Pitt nói với tạp chí GQ vào năm 2017 rằng anh đã bỏ hút thuốc và uống rượu. Tuy nhiên, một nguồn tin trong ngành xác nhận Jolie chỉ ra rằng Pitt chưa bao giờ thực sự xin lỗi về những gì xảy ra trên chuyến bay.

Cặp song sinh Knox và Vivienne là những đứa con chưa thành niên còn lại và là những người còn lại phải tuân theo thỏa thuận thăm viếng với cha của chúng.

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào tháng 9.2016 PAGE SIX

Tuy nhiên, khi Pitt gặp lại các con thì "điều đó rất khó khăn", người trong cuộc của Pitt thừa nhận.

Ngoài cuộc chiến giành quyền nuôi con, Pitt và Jolie còn tranh giành vườn nho và lâu đài Chateau Miraval ở Pháp.

Jolie đã bán số cổ phần trị giá 62 triệu USD của mình cho tỉ phú người Nga Yuri Shefler vào năm 2021, điều mà Pitt cho rằng đi ngược lại thỏa thuận của họ.

Tháng trước, nữ diễn viên Tomb Raider được thẩm phán Tòa án tối cao Los Angeles yêu cầu đưa ra mọi thỏa thuận mà cô đã ký với bên thứ ba trong khoảng thời gian 8 năm từ 2014 - năm họ kết hôn - đến năm 2022.

Nhiều người cho rằng lẽ ra Jolie không nên bán cổ phần của mình trong Chateau Miraval mà thay vào đó, hãy giúp xây dựng nó cho các con của họ.

"Điều này chỉ vì lợi ích của cô ấy. Việc tách con khỏi cha chúng và bán cổ phần Chateau Miraval giúp ích gì cho chúng? Bất cứ điều gì liên quan đến Brad Pitt đều được cô chỉ đạo hoặc dàn dựng để gây ra nỗi đau tối đa cho anh mà không quan tâm đến thiệt hại lâu dài có thể gây ra cho gia đình", một nguồn tin khác lập luận.

Brad Pitt hiện đang quay một bộ phim chưa có tên về cuộc đua Công thức 1 và sống cùng bạn gái Ines de Ramon ở Los Angeles. Trong khi đó Jolie tỏ ra đắc thắng khi cô và con gái Vivienne ủng hộ Kristen Bell trong đêm ra mắt phim Reefer Madness: The Musical ở Los Angeles vào ngày 31.5.

Người trong cuộc cho biết: "Anh ấy liên tục từ chối bình luận về bất cứ điều gì liên quan đến các con mình hoặc nói bất cứ điều gì tiêu cực về mẹ của chúng, bất chấp mọi nỗ lực nhằm tách anh ra khỏi các con mình".

Về tương lai của các con, bạn bè đã động viên Brad Pitt rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn: "Khi bọn trẻ lớn lên và có cuộc sống riêng, anh ấy chỉ có thể hy vọng rằng chúng sẽ quên đi quá khứ".