Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Brad Pitt lại kiện, đòi Angelina Jolie bồi thường 35 triệu USD

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
07/11/2025 15:09 GMT+7

Cuộc chiến pháp lý giữa Brad Pitt và Angelina Jolie xoay quanh nhà máy rượu chung tại Pháp vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi nam tài tử được cho là tiếp tục khởi kiện vợ cũ để yêu cầu bồi thường 35 triệu USD.

Cặp đôi từng được gọi với cái tên thân thương "Brangelina" đã vướng vào tranh chấp kéo dài liên quan đến Chateau Miraval - nhà máy rượu mà họ cùng mua vào năm 2011 với giá khoảng 60 triệu USD, khi cuộc hôn nhân vẫn đang trong giai đoạn mặn nồng.

Cuộc chiến pháp lý ngày càng leo thang

Sau khi Angelina Jolie nộp đơn ly hôn vào năm 2019, cô được cho là cân nhắc việc bán phần tài sản của mình. Tuy nhiên, theo Brad Pitt, cả hai từng đạt thỏa thuận rằng không ai được bán cổ phần tại Chateau Miraval mà không có sự đồng thuận của người còn lại.

Brad Pitt lại kiện, đòi Angelina Jolie bồi thường 35 triệu USD - Ảnh 1.

Chateau Miraval - khối tài sản chung trị giá hàng chục triệu USD đang là tâm điểm cuộc chiến pháp lý giữa hai ngôi sao Hollywood

Ảnh: AFP

Các tài liệu pháp lý mới nộp ngày 29.10, do tạp chí People thu thập, tiết lộ email trao đổi giữa đội ngũ pháp lý của hai bên và cho thấy Brad Pitt đang tiếp tục kiện Angelina Jolie và đòi bồi thường 35 triệu USD vì cho rằng cô đã vi phạm thỏa thuận.

Trong hồ sơ nộp lên tòa, phía Brad Pitt còn yêu cầu tiết lộ 22 tài liệu liên quan đến kế hoạch bán Chateau Miraval. Angelina Jolie từ chối cung cấp với lý do tài liệu thuộc phạm vi đặc quyền giữa luật sư và thân chủ. Luật sư của Brad Pitt cho rằng cô "đang lạm dụng đặc quyền để giấu đi những tài liệu quan trọng nhất của vụ việc".

Một email trước đó từ phía Angelina Jolie gợi nhắc đến thỏa thuận bảo mật (NDA) mà Brad Pitt bị cáo buộc là đã yêu cầu. Email đề cập đến "việc Pitt liên tục từ chối cung cấp tài liệu liên quan đến lý do ông ấy cần một NDA kéo dài 4 năm về hành vi cá nhân của mình" và khẳng định những tài liệu này "phải được cung cấp".

Brad Pitt lại kiện, đòi Angelina Jolie bồi thường 35 triệu USD - Ảnh 2.

Brad Pitt được cho là đang kiện Angelina Jolie và đòi bồi thường 35 triệu USD vì cho rằng cô vi phạm thỏa thuận liên quan đến Chateau Miraval

Ảnh: PA

Angelina Jolie cho rằng Brad Pitt muốn cô ký NDA để ngăn không cho cô công khai bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến hành vi bạo lực mà ông bị cho là đã gây ra với cô và các con.

Trong khi đó, Brad Pitt và đội ngũ pháp lý của ông khẳng định NDA chỉ mang tính chất bảo vệ hoạt động kinh doanh của Chateau Miraval và phục vụ quá trình bán tài sản. Brad Pitt đã khởi kiện Angelina Jolie vào năm 2022 với cáo buộc cô vi phạm thỏa thuận không bán cổ phần nếu không có sự đồng thuận. Angelina Jolie phủ nhận hoàn toàn rằng thỏa thuận như vậy từng tồn tại và đã nộp đơn phản tố.

Một phiên điều trần công khai đã được ấn định vào ngày 17.12.2025. Luật sư Paul Murphy - đại diện của Angelina Jolie, chia sẻ với Daily Mail rằng phía họ mong chờ phiên điều trần sắp tới: "Bản phản hồi của ông Pitt không trả lời các lập luận của chúng tôi và tiếp tục dựa trên suy đoán cũng như giả định, chỉ nhằm mục đích can thiệp vào các trao đổi mật giữa cô Jolie và luật sư của mình. Điều này một lần nữa cho thấy vụ kiện này là nỗ lực kéo dài nhiều năm của Pitt nhằm gây áp lực và kiểm soát Angelina. Chúng tôi chờ đợi phiên điều trần sắp tới".

Tin liên quan

Brad Pitt đáp trả sau khi bị Angelina Jolie đòi tiền

Brad Pitt đáp trả sau khi bị Angelina Jolie đòi tiền

Brad Pitt tiếp tục nộp đơn lên tòa, yêu cầu buộc Angelina Jolie giao nộp email cá nhân liên quan vụ tranh chấp tài sản giữa hai người. Đây được đánh giá là động thái đáp trả mạnh tay sau khi tài tử bị vợ cũ đòi bồi thường.

Angelina Jolie kể khó khăn hậu ly hôn, thẳng thừng đòi tiền Brad Pitt

Khám phá thêm chủ đề

Brad Pitt Angelina Jolie Tài liệu Luật sư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận