Brad Pitt lại kiện, đòi Angelina Jolie bồi thường 35 triệu USD

Cặp đôi từng được gọi với cái tên thân thương "Brangelina" đã vướng vào tranh chấp kéo dài liên quan đến Chateau Miraval - nhà máy rượu mà họ cùng mua vào năm 2011 với giá khoảng 60 triệu USD, khi cuộc hôn nhân vẫn đang trong giai đoạn mặn nồng.

Cuộc chiến pháp lý ngày càng leo thang

Sau khi Angelina Jolie nộp đơn ly hôn vào năm 2019, cô được cho là cân nhắc việc bán phần tài sản của mình. Tuy nhiên, theo Brad Pitt, cả hai từng đạt thỏa thuận rằng không ai được bán cổ phần tại Chateau Miraval mà không có sự đồng thuận của người còn lại.

Chateau Miraval - khối tài sản chung trị giá hàng chục triệu USD đang là tâm điểm cuộc chiến pháp lý giữa hai ngôi sao Hollywood Ảnh: AFP

Các tài liệu pháp lý mới nộp ngày 29.10, do tạp chí People thu thập, tiết lộ email trao đổi giữa đội ngũ pháp lý của hai bên và cho thấy Brad Pitt đang tiếp tục kiện Angelina Jolie và đòi bồi thường 35 triệu USD vì cho rằng cô đã vi phạm thỏa thuận.

Trong hồ sơ nộp lên tòa, phía Brad Pitt còn yêu cầu tiết lộ 22 tài liệu liên quan đến kế hoạch bán Chateau Miraval. Angelina Jolie từ chối cung cấp với lý do tài liệu thuộc phạm vi đặc quyền giữa luật sư và thân chủ. Luật sư của Brad Pitt cho rằng cô "đang lạm dụng đặc quyền để giấu đi những tài liệu quan trọng nhất của vụ việc".

Một email trước đó từ phía Angelina Jolie gợi nhắc đến thỏa thuận bảo mật (NDA) mà Brad Pitt bị cáo buộc là đã yêu cầu. Email đề cập đến "việc Pitt liên tục từ chối cung cấp tài liệu liên quan đến lý do ông ấy cần một NDA kéo dài 4 năm về hành vi cá nhân của mình" và khẳng định những tài liệu này "phải được cung cấp".

Brad Pitt được cho là đang kiện Angelina Jolie và đòi bồi thường 35 triệu USD vì cho rằng cô vi phạm thỏa thuận liên quan đến Chateau Miraval Ảnh: PA

Angelina Jolie cho rằng Brad Pitt muốn cô ký NDA để ngăn không cho cô công khai bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến hành vi bạo lực mà ông bị cho là đã gây ra với cô và các con.

Trong khi đó, Brad Pitt và đội ngũ pháp lý của ông khẳng định NDA chỉ mang tính chất bảo vệ hoạt động kinh doanh của Chateau Miraval và phục vụ quá trình bán tài sản. Brad Pitt đã khởi kiện Angelina Jolie vào năm 2022 với cáo buộc cô vi phạm thỏa thuận không bán cổ phần nếu không có sự đồng thuận. Angelina Jolie phủ nhận hoàn toàn rằng thỏa thuận như vậy từng tồn tại và đã nộp đơn phản tố.

Một phiên điều trần công khai đã được ấn định vào ngày 17.12.2025. Luật sư Paul Murphy - đại diện của Angelina Jolie, chia sẻ với Daily Mail rằng phía họ mong chờ phiên điều trần sắp tới: "Bản phản hồi của ông Pitt không trả lời các lập luận của chúng tôi và tiếp tục dựa trên suy đoán cũng như giả định, chỉ nhằm mục đích can thiệp vào các trao đổi mật giữa cô Jolie và luật sư của mình. Điều này một lần nữa cho thấy vụ kiện này là nỗ lực kéo dài nhiều năm của Pitt nhằm gây áp lực và kiểm soát Angelina. Chúng tôi chờ đợi phiên điều trần sắp tới".