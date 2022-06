Brad Pitt tố Angelina Jolie phá hoại công việc kinh doanh

Netflix Hàn Quốc công bố sê ri Ngôi trường xác sống (All of Us Are Dead) sẽ có phần 2. Bốn diễn viên chính trong phần 1 gồm Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Cho Yi Hyun và Lomon có thể sẽ trở lại trong phần phim mới.