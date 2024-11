Brad Pitt và bạn gái dự tiệc sinh nhật Leonardo DiCaprio

Cặp đôi tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Leonardo DiCaprio tại nhà riêng của ngôi sao phim Titanic ở Los Angeles, Mỹ hôm 9.11. Một nguồn tin nói với tờ People Brad Pitt (60 tuổi) rất vui vẻ trong suốt bữa tiệc.

Ngôi sao phim Moneyball và giám đốc điều hành ngành trang sức Ines de Roman (31 tuổi) rời bữa tiệc cùng nhau trên chiếc Porsche màu xám do Brad Pitt cầm lái.

Leonardo DiCaprio kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của mình vào tối thứ bảy bằng một bữa tiệc riêng tư có sự góp mặt của nhiều ngôi sao. Những vị khách tham dự buổi lễ bao gồm đạo diễn phim Catch Me If You Can - Steven Spielberg và vợ ông Kate Capshaw, ngôi sao phim Killers of the Flower Moon Robert De Niro.

Paris Hilton cũng có mặt tại tiệc sinh nhật ẢNH: PAGE SIX

Bạn diễn của DiCaprio trong The Revenant là Edward Norton cũng có mặt. Những vị khách khác được phát hiện đến dự bữa tiệc tại nhà riêng của anh ở Los Angeles bao gồm Jamie Foxx, Paris Hilton, Katy Perry, Orlando Bloom, Robin Thicke...

Ngoài ra còn có cha của nam diễn viên phim Titanic là George DiCaprio cùng mẹ kế Peggy và mẹ ruột Irmelin DiCaprio với chồng David Ward.

Bạn gái người mẫu của Leonardo DiCaprio là Vittoria Ceretti và bạn thân của cô - Tobey Maguire - cũng có mặt bên cạnh tài tử.