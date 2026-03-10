Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Brazil mời gọi Nam Phi hợp tác quốc phòng để chống nguy cơ bị xâm lược
Video Thế giới

Trúc Huỳnh - Vi Trân
10/03/2026 16:50 GMT+7

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã kêu gọi người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa tăng cường hợp tác quốc phòng, cảnh báo rằng cả hai nước đều dễ bị tổn thương trước sự xâm lược từ nước ngoài.

Cảnh báo được đưa ta tại cuộc họp báo chung ở Brasilia ngày 9.3 khi Tổng thống Nam Phi có chuyến thăm Brazil. Cả ông Lula và ông Ramaphosa đều chỉ trích cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống lại Iran.

Ông Lula nói: “Tôi không biết liệu bạn hữu Ramaphosa có nhận ra rằng nếu chúng ta không chuẩn bị về mặt quốc phòng, một ngày nào đó sẽ có người xâm lược chúng ta hay không”.

“Chúng ta cần kết hợp tiềm năng của mình và xem chúng ta có thể cùng nhau sản xuất, cùng nhau xây dựng những gì. Chúng ta không cần phải tiếp tục mua vũ khí từ các nhà cung cấp nước ngoài”.

Về phần mình, ông Ramaphosa lưu ý rằng Brazil “phát triển hơn nhiều” so với Nam Phi trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không, nói rằng “Chúng ta có rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau và chúng tôi cũng có rất nhiều điều để cho ông thấy”.

Bộ trưởng quốc phòng hai nước dự kiến gặp nhau vào ngày 10.3 để thảo luận về một thỏa thuận hợp tác.

Tổng thống Lula nói thêm: “Ở Nam Mỹ, chúng tôi tự coi mình là một khu vực hòa bình. Không ai có bom hạt nhân, không ai có bom nguyên tử. Vì vậy, chúng tôi coi quốc phòng là răn đe”.

Nam Phi và Brazil là thành viên của nhóm BRICS gồm các quốc gia đang phát triển, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi là “chống Mỹ”. Khối này cũng bao gồm Trung Quốc, Nga và Iran, cùng một số nước khác.

Ông Lula đã chỉ trích các hành động của Washington ở Mỹ Latinh, nói rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đã vượt qua “giới hạn không thể chấp nhận được”.

Trước khi ông Maduro bị bắt, quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào các tàu bị cáo buộc buôn ma túy ở biển Caribbean và phía đông Thái Bình Dương.

Hôm 7.3, ông Trump tổ chức hội nghị thượng đỉnh cùng nhiều lãnh đạo Mỹ Latinh và Caribbean tại Mỹ, đồng thời đề nghị giúp các nước này chống băng nhóm ma túy bằng cách tấn công bằng tên lửa của Mỹ. Các bên đã lập liên minh chống ma túy với 17 nước tham gia. Ông Lula không dự hội nghị.

