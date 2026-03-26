Brazil ra mắt chiến đấu cơ siêu thanh sản xuất trong nước đầu tiên

15 chiếc chiến đấu cơ F-39E Gripen sẽ được sản xuất tại Brazil ẢNH: AFP

Brazil hôm 25.3 ra mắt chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh đầu tiên được sản xuất trong nước, gia nhập nhóm nhỏ các quốc gia có khả năng chế tạo loại máy bay tiên tiến này.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã làm lễ ra mắt chiến đấu cơ F-39E Gripen của Tập đoàn Saab (Thụy Điển) bằng rượu sâm panh trong một sự kiện trang trọng tại thị trấn Gaviao Peixoto (bang Sao Paulo).

Phủ tổng thống Brazil cho biết việc chế tạo máy bay siêu thanh này là "chưa từng có ở châu Mỹ La tinh".

"Dự án này cho phép chúng ta củng cố sức mạnh răn đe bằng cách tăng cường khả năng đảm bảo chủ quyền quốc gia và an ninh khu vực", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Jose Mucio phát biểu trong buổi lễ.

Brazil đã đặt mua 36 máy bay chiến đấu siêu thanh từ Saab, trong đó 15 chiếc sẽ được sản xuất tại các cơ sở của hãng Embraer ở Gaviao Peixoto.

Tổng thống Brazil tiến hành nghi thức rót rượu sâm panh lên chiếc máy bay ẢNH: AFP

Brazil đã chọn máy bay của Thụy Điển thay vì Rafale của Dassault Aviation (Pháp) và F/A-18 Super Hornet của Boeing (Mỹ).

Brazil đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động.

Tổng thống Lula đã chỉ trích cuộc chiến chống Iran do Mỹ và Israel phát động.

Ông cũng lên án các hành động của Washington ở châu Mỹ La tinh, nói rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela nhằm lật đổ ông Nicolas Maduro đã vượt qua "giới hạn không thể chấp nhận được".

Trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm 9.3, ông Lula đã cảnh báo cả hai quốc gia đều có nguy cơ bị nước ngoài tấn công.