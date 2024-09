BRICS đối diện thách thức nội bộ

Phiên họp dự kiến đưa ra văn kiện về tình hình xung đột Trung Đông, kế hoạch sử dụng một loại tiền tệ chung và đàm phán sơ bộ về việc mở rộng thành viên BRICS. Tuy nhiên, cuộc họp được cho là đã kết thúc trong bế tắc, báo South China Morning Post đưa tin.

Theo đó, những nhà ngoại giao Ấn Độ và Brazil đặt điều kiện để mở rộng BRICS là các thành viên mới phải ủng hộ ý tưởng hai nước trên cùng Nam Phi được kết nạp vào thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Ai Cập và Ethiopia từ chối ký tuyên bố chung đề cập vấn đề này, do không đạt đồng thuận về việc chọn ra quốc gia đại diện châu Phi tại Hội đồng Bảo an.

Cuộc họp ngoại trưởng các nước BRICS ngày 26.9 tại New York, Mỹ ẢNH: TL

Ông Joel Souza Pinto Sampaio, người đứng đầu đội ngũ truyền thông của Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira, xác nhận sự bế tắc nhưng không nêu chi tiết phiên họp. Ông Sampaio cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các bên để đạt đồng thuận, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh khối BRICS vào tháng 10 tại Nga.

Ngày 26.9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết các thành viên BRICS nên đóng góp vào việc thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng, trật tự và toàn cầu hóa kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả, theo Tân Hoa xã. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đăng thông cáo của Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết ngoại trưởng các nước BRICS đã có cuộc trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề quốc tế, tập trung vào hòa bình và an ninh, ổn định kinh tế toàn cầu và phát triển bền vững. Những bên tham gia cuộc họp tái khẳng định cam kết tăng cường phối hợp trong khối BRICS trên các diễn đàn quốc tế.