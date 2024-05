"Bị gãy chân nên đi nhanh… chân bị tê!", Britney Spears viết trên Instagram hôm cuối tuần qua cùng với một đoạn video quay cảnh cô tự chụp mình trong gương.

Britney Spears bị gãy chân sau cãi vã với bạn trai PAGE SIX

Giọng ca Toxic (42 tuổi) cho biết cô đã phẫu thuật chân trái ba lần, "hai lần cho đầu gối và một lần cho bàn chân".

"Bác sĩ nói xương có thể tự lành. Tôi luôn phải phẫu thuật và sau đó chân đau đớn hơn nên lần này tôi cứng đầu và xem liệu cơ thể mình có biết cách tự chữa lành không", cô viết thêm.

Tuần trước, Britney Spears đã chia sẻ một đoạn video về bàn chân phải "sưng tấy" của cô chưa đầy 48 giờ sau khi được các nhân viên y tế sơ cứu do một sự cố được cho là liên quan đến Paul Soliz tại khách sạn Chateau Marmont ở Los Angeles.

Bàn chân phải sưng tấy của Britney Spears PAGE SIX

Trong clip, ngôi sao nhạc pop cho người hâm mộ thấy để so sánh giữa bàn chân lành và bị thương của cô. Chân bị sưng tấy có những vết bầm tím quanh mắt cá chân, gót chân và ngón chân.

"Tôi đoán hôm nay chân sưng hơn một chút. Bàn chân của tôi bây giờ rất to. Bạn có thể so sánh với bàn chân lành của tôi", cô nói rồi phóng to mắt cá chân bị trẹo của mình.

Spears gây chú ý vào tuần trước sau một vụ việc mà những người đầu tiên trả lời cuộc gọi cho biết có liên quan đến nữ chủ nhân ca khúc Gimme More và bạn trai Soliz (37 tuổi) tại khách sạn sang trọng.

Các nguồn tin thân cận với Britney Spears nói với Page Six vào thời điểm đó rằng xe cấp cứu được gọi đến sau cuộc cãi vã giữa cặp đôi.

Britney Spears và Paul Soliz tại khách sạn Chateau Marmont ở Los Angeles PAGE SIX

Mặc dù bà mẹ hai con đã chia sẻ hình ảnh về bàn chân bị thương của mình nhưng cô phủ nhận thông tin cho rằng đã xảy ra xô xát với bạn trai.

"Chỉ để cho mọi người biết… tin đó là giả! Tối qua tôi bị trẹo mắt cá chân và nhân viên y tế đã đến trước cửa phòng tôi một cách trái luật. Họ chưa bao giờ vào phòng nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn bị quấy rối", nữ ca sĩ viết trên mạng xã hội.

Một nguồn tin thân cận với chồng cũ của Britney Spears là Sam Asghari, nói với Us Weekly rằng anh ấy "cảm thấy thật tồi tệ" khi cuộc sống hiện tại của vợ cũ "không được bao quanh bởi những người tốt".