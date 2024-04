Hồi ký của Britney Spears ra mắt phiên bản tiếng Việt

Vào tháng 6.2021, màn phát biểu dài hơn 20 phút của Britney Spears trước phiên tòa công khai đã gây chấn động nền âm nhạc thế giới. Việc nói ra sự thật về 13 năm bị lạm dụng dưới quyền giám hộ không chỉ thay đổi cuộc đời cô, mà còn đánh động đến vô số người trên thế giới này, đặc biệt là những người phụ nữ.

Sau đó, cuốn hồi ký Người đàn bà trong tôi được ra mắt, đã "lật lại" cuộc đời của "công chúa nhạc pop" với những tiết lộ chân thực và đau lòng. Nhưng hơn hết, nó còn là câu chuyện cảm động và đáng suy ngẫm về danh tiếng và những đánh đổi mà cô phải chịu.

Ấn bản tiếng Việt của cuốn hồi ký Người đàn bà trong tôi First News

Cuốn sách tiết lộ rất nhiều bí mật mà ta chưa biết hay vốn chỉ biết một phần qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Chẳng hạn, nói về lý do khiến cô cạo đầu vào năm 2007, Britney cho biết "Tôi luôn bị soi mói rất nhiều từ khi lớn lên. Mọi người luôn chăm chú vào tôi từ đầu đến chân, rồi vô tư bình phẩm. Cạo đầu và hành xử ngổ ngáo là cách tôi phản kháng lại".

Ngoài ra, cô cũng đề cập đến việc bản thân bị quản chế, bị nhốt trong nhiều tháng liền, không thể ra ngoài và chỉ có thể xem tivi một giờ trước khi đi ngủ vào 9 giờ tối. Cô chỉ biết đến phong trào giúp mình thoát khỏi quyền bảo hộ từ một nữ hộ lý.

Cô cũng tiết lộ nhiều điều hơn, như có ý định rời khỏi ngành giải trí, cũng như mối quan hệ đau đớn với nam ca sĩ Justin Timberlake. Dù vậy, cô khẳng định cuốn hồi ký chỉ đơn thuần kể về những gì đã xảy ra với mình, không có ý định nhắm đến ai cả. Việc kể lại quá khứ là để giúp cô khép lại những điều đau thương và chào đón một tương lai tốt đẹp hơn.

"Công chúa nhạc pop" Britney Spears Variety

Nói về thành tích, chỉ một tuần sau khi phát hành tại Mỹ, cuốn hồi ký đã nhanh chóng trở thành sách bán chạy số 1 do tờ The New York Times ghi nhận, với hơn 1,1 triệu bản được bán ra. Tính đến tháng 1.2024, Người đàn bà trong tôi đã bán được hơn 2 triệu bản ở Mỹ và được dịch sang 26 ngôn ngữ, ước tính khoảng 3 triệu bản in trên toàn cầu.

First News cho biết đã tham gia vào vòng đấu giá được tuyển chọn gắt gao và vượt qua nhiều đơn vị xuất bản khác để giành được bản quyền chuyển ngữ, mang cuốn hồi ký này đến bạn đọc Việt Nam, đặc biệt là những người hâm mộ Britney Spears. Trước đó, đơn vị nói trên cũng đã phát hành những cuốn hồi ký của người nổi tiếng, như cựu tổng thống Barack Obama, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cựu bộ trưởng ngoại giao Mỹ Hillary Clinton...

Những năm gần đây, hồi ký của người nổi tiếng thường xuyên được các công ty sách và đơn vị xuất bản nhanh chóng mua bản quyền và chuyển ngữ. Năm ngoái, hồi ký Spare - Kẻ dự bị của Hoàng tử Anh Harry đã được ra mắt chỉ 8 tháng sau khi ấn bản chính thức được phát hành ở Anh.