Britney Spears gặp khủng hoảng tâm lý sau khi rời trại cai nghiện

Theo Page Six ngày 30.5, "công chúa nhạc pop" Britney Spears khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải một tâm thư dài trên trang Instagram cá nhân (sau đó đã bị xóa). Trong bài viết, giọng ca Oops!... I Did It Again đã trải lòng về một năm đầy "biến động" và thừa nhận liên tục gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về mặt cảm xúc khi ở một mình.

Đáng chú ý, Britney tiết lộ không gian khiến cô dễ bị choáng ngợp và bộc phát tâm lý nhất chính là căn bếp. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi có rất nhiều vấn đề về cảm xúc nảy sinh trong bếp. Tôi không biết tại sao… Tôi đoán đó thường là nơi cả gia đình chúng tôi quây quần bên nhau để ăn mừng, cầu nguyện và nấu nướng".

Để giải tỏa căng thẳng, ngôi sao từng đoạt giải Grammy cho biết cô đã vùi đầu vào các bộ môn thủ công và thức trắng đêm để tự làm một chiếc đèn bằng tranh kính màu. Tuy nhiên, tâm lý bất ổn của Britney càng lộ rõ qua những dòng viết đầy khó hiểu khi cho rằng người giúp việc đã cố tình vứt bỏ sản phẩm thủ công của cô.

Britney Spears chua chát viết rằng cô đã quen với việc người khác lấy đồ của mình, đồng thời tuyên bố một cách cực đoan rằng cô "chọn động vật hơn con người" và việc "ngủ chung giường với một con sư tử" mới mang lại cho cô trạng thái nhận thức cao nhất cuộc đời.

Ngôi sao nhạc pop Britney Spears liên tục bộc lộ những dấu hiệu bất ổn về mặt cảm xúc sau khi hoàn thành khóa cai nghiện bắt buộc ẢNH: AP

Britney Spears đối mặt với hậu quả từ những bê bối pháp lý

Những chia sẻ đầy bất ổn của "công chúa nhạc pop" xuất hiện ngay sau khi cô vừa hoàn thành khóa điều trị kéo dài ba tuần tại một trung tâm cai nghiện ma túy và rượu. Trước đó, vào ngày 4.3, Britney Spears đã bị cảnh sát giao thông ở California, Mỹ bắt giữ vì hành vi lái xe lạng lách và suýt gây tai nạn.

Theo các báo cáo của cơ quan chức năng, tại thời điểm bị bắt giữ, nồng độ cồn của nữ ca sĩ vượt quá mức quy định. Nghiêm trọng hơn, cảnh sát còn phát hiện mùi rượu nồng nặc, một ly rượu rỗng trong xe và một lọ thuốc Adderall (thuốc điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý) trong ví của cô.

Khai báo với cảnh sát, Britney thừa nhận đã uống rượu kết hợp với hàng loạt thuốc kê đơn liều mạnh bao gồm thuốc trị trầm cảm Prozac, thuốc Adderall và thuốc ổn định tâm trạng Lamictal. Biên bản bắt giữ mô tả tâm trạng của cô tại hiện trường liên tục thay đổi thất thường từ kích động, đối đầu sang khoa trương, nói năng vô nghĩa và thậm chí cố nói bằng giọng Anh để mời cảnh sát về nhà ăn tối.

Ở tuổi 44, giọng ca Toxic vẫn đang phải chật vật tìm cách cân bằng lại cuộc sống và cảm xúc cá nhân ẢNH: REUTERS/AFP

Đầu tháng 5.2026, luật sư của Britney Spears đã thay mặt cô chấp nhận hình thức thỏa thuận nhận tội "wet reckless" (lái xe liều lĩnh khi say rượu) tại tòa án. Nữ ca sĩ bị tuyên án 12 tháng quản chế không chính thức, phạt tiền 571 USD, đồng thời bị bắt buộc phải tham gia khóa học về luật rượu bia kéo dài 3 tháng và chịu sự tham vấn y tế định kỳ từ các bác sĩ tâm thần.

Sau đó không lâu, các nhân chứng đã bắt gặp nữ ca sĩ xuất hiện với trạng thái kích động mạnh, la hét và cầm dao tại một quán rượu ở Los Angeles, Mỹ. Dù người đại diện của cô đã nhanh chóng lên tiếng xoa dịu rằng đây chỉ là sự hiểu lầm khi cô đang cắt bánh hamburger, khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Chuỗi bê bối liên tiếp này xảy ra trong vòng 5 năm kể từ ngày Britney Spears chính thức được giải thoát khỏi quyền giám hộ kéo dài 13 năm của cha ruột vào năm 2021. Nhiều người lo ngại sau những cú sốc tinh thần từ quá khứ và áp lực, giọng ca Toxic có dấu hiệu suy sụp tinh thần nghiêm trọng như giai đoạn những năm 2007 - 2008.