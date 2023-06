Britney Spears lên tiếng trước nghi vấn sử dụng ma túy

Britney Spears đau lòng khi bị bịa chuyện nghiện ma túy AFP

Ồn ào kể trên bắt nguồn từ một bài viết được The Sun, Daily Mail đăng tải vào cuối tuần qua. Nội dung bản tin đề cập việc Kevin Federline - chồng cũ của Britney Spears, nghi ngờ nữ ca sĩ đang nghiện ma túy. Trang tin dẫn lời Federline: “Tôi đã cầu nguyện ai đó sẽ công khai chuyện này và cô ta sẽ thức tỉnh. Thật đáng sợ. Cô ấy là mẹ của các con trai tôi”. Hai con trai của họ là Preston (17 tuổi) và Jayden (16 tuổi) cũng đều khẳng định rằng chúng đã chứng kiến một người thân thiết với Britney Spears mang cho cô thứ gì đó trông giống như ma túy. Sau sự kiện này, họ quyết định ngừng gặp mẹ vào mùa hè năm ngoái.



Mới đây, trong bài viết được đăng tải trên Instagram, Britney Spears lên tiếng phủ nhận chuyện nghiện ma túy. Cô chia sẻ: “Thực tế là mọi người đang tuyên bố những điều không đúng sự thật, thật đáng buồn… Thậm chí có thể không phải là họ nói những điều này vì tôi không thể hiểu tại sao họ lại nói vậy”. Giọng ca 42 tuổi cảm thấy đau lòng khi nghe con trai nói điều không hay về mình. Cô bộc bạch: “Với việc Preston nói rằng: ‘Mẹ cần lắng nghe chúng tôi trước khi nó quá muộn’... Con có nhớ tất cả những lần con đến nhà mẹ, con đều vào phòng và khóa cửa lại không?... Jayden chơi piano và hai mẹ con cùng tạo ra âm nhạc. Nhưng ngày mẹ nói với con mẹ muốn thấy các con nhiều hơn, mẹ chưa từng thấy các con một lần nữa. Điều đó khiến mẹ buồn vì mẹ đã cố gắng rất nhiều để làm những điều tốt cho các con và nó chưa bao giờ đủ tốt với các con”.

Britney Spears bên hai con trai lúc nhỏ Instagram

Chủ nhân hit Baby one more time nói cô tan nát cõi lòng khi đọc những lời tố cáo vô lý và phải đối mặt với tin tức sai sự thật. Ngôi sao 8X hy vọng thái độ thù ghét trong bài viết đặt điều về mình chỉ là sản phẩm của các trang tin và Kevin Federline hay Preston không nói những điều như vậy. Kevin Federline sau đó cũng lên tiếng về nội dung bài viết được đăng trên The Sun, Daily Mail. Anh nói với TMZ rằng mặc dù mình đã đồng ý tham gia cuộc phỏng vấn nhưng câu chuyện được đăng tải đã bị thêu dệt.

Thời gian qua, Britney Spears tỏ ra mệt mỏi trước những tin đồn về tình trạng sức khỏe bất ổn được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người còn gọi điện nhờ cảnh sát đến nhà kiểm tra sức khỏe nữ ca sĩ vì lo ngại cô gặp vấn đề. Hồi tháng 1.2023, cảnh sát xác nhận rằng nữ ca sĩ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào sau khi tiến hành kiểm tra.

Trước vụ việc, giọng ca sinh năm 1981 bày tỏ rằng bản thân cảm thấy như đang bị bắt nạt và đưa ra lời thỉnh cầu với đám đông: “Tôi thực sự hy vọng công chúng và những người hâm mộ mà tôi vô cùng quan tâm có thể tôn trọng quyền riêng tư của tôi trong tương lai”. Trong bài viết khác, sao nữ viết trên trang cá nhân rằng cô đã vô cùng sốc khi cảnh sát đến để tiến hành kiểm tra sức khỏe. Britney Spears nói thêm: “Tôi yêu người hâm mộ của mình nhưng những người làm điều đó không phải là fan thực sự và tôi cảm thấy đó là một cách để khiến tôi trông thật tồi tệ".