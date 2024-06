Britney Spears tái hợp người yêu cũ Jason Trawick ở Las Vegas

Britney Spears và Jason Trawick hẹn hò từ năm 2009 đến 2013 và từng bị đồn là đã bí mật kết hôn.

Jason Trawick hiện sống ở Las Vegas, vì vậy anh em nhà Spears "đã liên hệ với anh ấy để nói rằng họ sẽ đến và rất muốn nói chuyện", TMZ đưa tin hôm 5.6.

PAGE SIX

Một người thân với Britney Spears nói riêng với Page Six rằng Trawick (52 tuổi) và Bryan (47 tuổi) "rất thân thiết với nhau và vẫn giữ liên lạc", nhưng Britney Spears (42 tuổi) "không lên tiếng" kể từ khi hủy lễ đính hôn vào năm 2011.

TMZ đưa tin cuộc gặp gỡ với người yêu cũ diễn ra "thân thiện" nhưng nhấn mạnh rằng "hiện tại không có gì lãng mạn xảy ra giữa họ".

Jason Trawick có thời gian ngắn làm người bảo quản cho Britney Spears và cha của nữ ca sĩ - ông Jamie Spears.

Jamie nhận quyền giám hộ vào năm 2008 khi cô con gái siêu sao của ông phải vật lộn với sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, ông đã bị tòa đình chỉ quyền giám hộ liên quan cá nhân và tài chính của con gái vào năm 2021.

Cuối năm đó, một thẩm phán ở Los Angeles đã chấm dứt thỏa thuận pháp lý gây tranh cãi sau khi Britney Spears gọi đó là hành vi "lạm dụng".

Trawick đã lên tiếng về quyền quản lý vào năm ngoái, nói rằng anh nghĩ nữ ca sĩ đoạt giải Grammy "cần" nó trong cuộc sống hằng ngày.

"Tôi không chỉ nói về tài chính mà nói về những lý do khác như liệu pháp trị liệu và những thứ tương tự, hoặc ngăn cô ấy gặp một số người không phù hợp trong cuộc sống của mình", Trawick chia sẻ trong chương trình Kevco, The Company Podcast.

Trawick từng thân thiết với 2 con trai của Britney Spears là Sean Preston và Jayden James

Về phần mình, Britney Spears viết trong cuốn hồi ký The Woman in Me xuất bản năm 2023, rằng tình cảm của cô dành cho Trawick "đã thay đổi" sau khi anh trở thành người quản lý của cô.

Cô viết: "Lúc đó tôi không thể nhìn thấy điều đó, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng việc anh bị ràng buộc với những người kiểm soát cuộc sống của tôi có thể đã góp phần làm cạn kiệt sự lãng mạn trong mối quan hệ của chúng tôi. Đã đến lúc tôi nhận ra rằng mình không hề có ác cảm gì với anh ấy, nhưng tôi cũng không còn yêu anh nữa".

Ngôi sao ca nhạc kết hôn 3 lần, có chung 2 con trai: Sean Preston (18 tuổi) và Jayden James (17 tuổi) với người chồng thứ 2 Kevin Federline.

Gần đây nhất là vào tháng trước, Britney Spears đã hẹn hò với quản gia cũ của cô là Paul Richard Soliz - người có nhiều tiền án. Không rõ liệu họ có còn ở bên nhau hay không.