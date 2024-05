'Thuyết âm mưu' nào sau scandal mới đây của Britney Spears?

Nhiều người cho rằng có "thuyết âm mưu" đang được dựng lên để kiểm soát Britney thêm một lần nữa, sau khi cô thoát khỏi quyền giám hộ vào năm 2021.

Theo nhiều trang tin, lý do cho hành động khó hiểu của nữ ca sĩ là do cô bị "suy sụp tinh thần" tại khách sạn đang cư trú. Tuy vậy, qua Instagram cá nhân, Britney đã khẳng định rằng đó là "tin tức giả mạo", và việc có sự xuất hiện của đội ngũ y tế là do mẹ cô - Jemie Lynne - gọi đến, từ đó "gây ra cảnh nhốn nháo không đáng có", trong khi những gì cần thiết chỉ là một túi chườm lạnh.

Hình ảnh bên ngoài khách sạn Chateau Marmont ở Los Angeles (Mỹ) của Britney Spears vào cuối tuần qua The New York Post

Là một trong những nghệ sĩ giải trí hấp dẫn, tài năng và có lượng người hâm mộ hùng hậu, tuy nhiên, bên cạnh những kỷ lục về các bản hit khuấy đảo toàn cầu, các năm qua, Britney cũng phải chịu đựng rất nhiều gông cùm, như bị "bóc lột" dưới sự kiểm soát của cha mẹ mình qua quyền giám hộ, cũng như mới nhất là việc chia tay với vị hôn phu gắn bó nhiều năm...

Năm ngoái, Britney đã cho xuất bản cuốn hồi ký Người phụ nữ trong tôi. Trong đó, cô đã trần tình, chia sẻ về những áp lực mà mình phải chịu dưới sự nổi tiếng và những mặt trái của ánh hào quang. Cuốn sách cũng nói nhiều hơn về quyền bảo hộ, cũng như nỗ lực thoát khỏi cái "bẫy" nói trên vào năm 2021.

Nhưng cũng kể từ đó, hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe tinh thần của cô.

Vào tháng 9 năm ngoái, người ta thấy cô nhảy múa và cầm trong tay con dao làm bếp. Cảnh sát sau đó phải ghé qua để kiểm tra sự tình. Ngoài ra, những clip cô "trồng cây chuối" trong phòng khách sạn hoặc thể hiện vũ đạo với ánh mắt thất thần... cũng không ít lần khiến người xem khó hiểu.

Hình ảnh nhảy múa với dao của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ lo lắng Cắt từ clip

Lý giải cho hành động này, người hâm mộ từ lâu đã khẳng định nó xuất phát từ những ám ảnh tâm lý của nữ ca sĩ khi bị áp đặt dưới quyền giám hộ. Vì vậy dẫu khi đã được "giải phóng" nhưng những hành động này tiếp tục lặp lại là điều không khỏi khiến cho nhiều người nghĩ rằng thật sự tồn tại "thuyết âm mưu" nào đó.

Tuần trước, chính những tài khoản người hâm mộ đã từng khuấy động phong trào #FreeBritney đã một lần nữa đặt ra mối hoài nghi này. Họ coi vụ việc ở khách sạn Chateau Marmont là một phần trong nỗ lực đặt cô ấy trở lại quyền giám hộ từ những người muốn vơ vét tài sản của nữ ca sĩ.

Nhiều người cho rằng việc giành được chiến thắng vừa qua cũng có khả năng gây ra tác động tương tự với khoảng thời gian cô chịu giám hộ. Nhiều bình luận nhìn nhận các "thế lực xấu" đang muốn sử dụng truyền thông bẩn để một lần nữa kiểm soát quyền tự do của cô.

Về phía Britney, sau khi giải thích những gì vừa xảy ra, cô cũng trấn an người hâm mộ với kế hoạch mới là sắp chuyển đến Boston. Trong thời gian qua, có nhiều nguồn tin cho rằng cô đã bắt đầu trở lại với âm nhạc, và ê kíp của nữ ca sĩ đang liên hệ với những nghệ sĩ có đóng góp lớn trong phong trào #FreeBritney để mời hợp tác.

Cuối cùng, Briney lên tiếng kêu gọi mọi người ngưng quy chụp những gì vừa mới xảy ra với bất kỳ lý do nào về những bất ổn tâm trí của cô.