Britney Spears và các nghệ sĩ từng bị chỉ trích vì MV có yếu tố tự sát

Yếu tố tự sát từng được nhiều tên tuổi quốc tế đưa vào các sản phẩm âm nhạc nhằm phục vụ việc truyền tải những câu chuyện, thông điệp của tác phẩm đến công chúng. Tuy nhiên, việc thiếu cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng tình tiết này khiến nhiều nghệ sĩ vấp phải làn sóng chỉ trích thậm chí vướng vào rắc rối pháp lý.

Britney Spears

MV Everytime của “công chúa nhạc pop” xoay quanh câu chuyện của một ngôi sao bị truyền thông, dư luận bủa vây đồng thời mắc kẹt trong một mối quan hệ tình cảm không hạnh phúc. Theo MTV hồi 2004, lúc đầu, câu chuyện của video âm nhạc này đã mô tả nhân vật của Britney Spears cố gắng tự tử bằng cách dùng thuốc quá liều và vùi đầu xuống bồn tắm.

Khi ý tưởng này bị rò rỉ, ngôi sao sinh năm 1981 lập tức nhận phản ứng dữ dội từ công chúng vì cho rằng cô đang cổ xúy cho chuyện tự tử. Nhiều người đã gửi thư phản đối đến công ty của sao nữ cũng như một số kênh tin tức như MTV để ngăn chặn sự việc. “Tôi đã mất một người anh do tự sát và tôi thấy kinh sợ trước ý tưởng của cô ta. Việc tự tử chẳng có ý gì tốt đẹp cả, nó không giải thoát cho bạn mà còn phá hủy tất cả những người yêu thương bạn”, Fey - một khán giả ở California lên án vào thời điểm đó. Amber (từ Illinois) cũng viết thư phản đối: “Không nên chiếu video ca nhạc đó. Tự tử xảy ra với tốc độ đáng báo động và video này dường như để tôn vinh điều đó… Tôi đã mất đi một người bạn vì hành động tự tử và cách họ khai thác vấn đề trên khiến tôi ghê sợ”.

Trước phản ứng dữ dội từ đám đông, đạo diễn David LaChapelle và Britney Spears sau đó đã phải thay đổi nội dung MV Everytime. Phía nữ ca sĩ nhấn mạnh: “Britney Spears đã sửa đổi cách xử lý để đảm bảo MV Everytime không có phân cảnh bị coi là liên quan đến một vụ tự tử theo bất kỳ cách nào”. Công ty của “công chúa nhạc pop” cũng tuyên bố: “Spears không tán thành việc tự sát như là một phương thức giải quyết đối với bất kỳ cá nhân nào cũng như hoàn toàn nhận thức được rằng những người đã trải qua cảm giác tồi tệ này cần được giúp đỡ, tư vấn cũng như liên hệ tổ chức phòng chống tự sát tại địa phương”, phía này cho hay.

Khi MV được ra mắt, phân cảnh dùng thuốc đã bị loại bỏ. Cảnh trong bồn tắm cho thấy nhân vật của nữ ca sĩ phát hiện đầu mình có vết thương lớn đang chảy máu, cô rơi vào trạng thái mê man và chìm dần xuống làn nước. Nữ chính được đưa đến bệnh viện nhưng không thể cứu sống. Cuối MV, Britney Spears bừng tỉnh dậy trong bồn tắm, nở một nụ cười nhẹ nhõm như vừa trải qua cơn ác mộng.

The 1975

Năm 2019, ban nhạc Anh The 1975 đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì một cảnh trong MV People. Trong video được đăng tải có phân đoạn nam ca sĩ Matt Healy mặc chiếc áo khoác gắn đầy bom tự chế, mỉm cười trước ống kính và bấm nút kích nổ. Dù chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc tích tắc nhưng phân cảnh này cũng đủ để thổi bùng cơn phẫn nộ của công chúng, nhất là những người dân ở Manchester (Anh). Nguyên nhân là chỉ 2 năm trước đó, tại buổi hòa nhạc của Ariana Grande, 1 kẻ đánh bom liều chết đã có hành động cực đoan như trên, khiến 22 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương.





Figen Murray - người có con trai chết trong vụ việc kể trên, đã lên án ý tưởng của ban nhạc, gọi đó là hành động động đáng xấu hổ, là một sự sỉ nhục đối với 22 người không may bỏ mạng vì vụ đánh bom. Đáp lại một dân mạng cho rằng đây chỉ là một chi tiết nhỏ xuất hiện thoáng qua, Figen nói: “Tôi biết đó chỉ là khoảnh khắc tích tắc nhưng con trai tôi và những người khác cũng chết chỉ trong tích tắc”. Alex Klis - người có có cha mẹ nằm trong số 22 nạn nhân nói với The Sun: “Tôi mong đợi điều tốt hơn như thế, đặc biệt là từ một người đến từ Manchester. Mặc áo gắn thuốc nổ và tự sát, thật quá đáng. Các cuộc khủng bố không phải thứ để anh sử dụng với mục đích làm video âm nhạc của mình trông ngầu hơn”. Dù vấp phải sự chỉ trích từ nhiều khán giả, MV People với chi tiết tự sát này hiện vẫn còn trên YouTube.

Ozzy Osbourne

Suicide Solution (1980) của Ozzy Osbourne là một trong những ca khúc nhắc đến vấn đề tự tử và từng khiến chủ nhân của nó vướng kiện tụng. Nội dung ca khúc cảnh báo về sự nguy hiểm của rượu bia, "hoàng tử bóng tối" thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng ông được truyền cảm hứng sáng tác sau cái chết của ca sĩ Bon Scott. Bản thân Ozzy cũng đang giải quyết vấn đề lạm dụng rượu vào thời điểm đó. Lời bài hát thể hiện sự bế tắc, chán nản cùng cực và có đoạn viết: “Where to hide, suicide is the way out/Don’t you know what it’s really about?” (tạm dịch: Phải lẩn trốn ở đâu, việc tự sát chính là lối thoát/ Bạn không biết chuyện này thực sự là gì sao?).

Năm 1985, Ozzy Osbourne và hãng thu âm của ông bị cha mẹ của John Daniel McCollum (một thanh niên 19 tuổi tự tử ở California (Mỹ) vào tháng 10.1984) đâm đơn kiện. Họ cho rằng John tìm đến cái chết sau khi nghe bài hát của nam ca sĩ nổi tiếng này. Tuy nhiên, các nguyên đơn không chứng minh được nghệ sĩ kỳ cựu và ca khúc của ông có bất kỳ mối liên quan nào đối với cái chết của con họ. Tòa án đã bác bỏ đơn kiện vào năm 1988, phán quyết rằng con trai họ tự tử không phải là do tác động của ca khúc Suicide Solution.

Năm 2020, Ozzy Osbourne cũng chia sẻ rằng lời bài hát của mình đã bị hiểu lầm, trên thực tế, bài hát này là một sáng tác chống tự sát. Ông nói với Billy Morrison của SiriusXM: “Vâng, tất cả nội dung bài hát đều bị bóp méo”. Dù không bị truy cứu trách nhiệm nhưng sự việc cũng trở thành một bài học đắt giá đối với ngôi sao kỳ cựu.

Những vụ việc kể trên cũng trở thành bài học sâu sắc cho nhiều nghệ sĩ, nhắc nhở họ cần nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của bản thân cũng như các sản phẩm của mình đối với công chúng. Từ đó, họ phải có trách nhiệm, cẩn trọng trong việc đưa những yếu tố tăm tối, nhạy cảm như chuyện tự tử vào sáng tạo nghệ thuật để chúng không bị hiểu sai lệch rồi vô tình cổ vũ cho những hành động cực đoan.