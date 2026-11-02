BTS thắng kiện trong vụ tranh chấp bản quyền tại Mỹ

Ngày 22.10, theo giờ địa phương, Tòa án Liên bang khu vực Đông Virginia (Mỹ) quyết định bác đơn kiện của Melissa Mace đối với BTS, công ty quản lý Big Hit Music, tập đoàn mẹ HYBE và HYBE America.

BTS giành phần thắng trong vụ kiện bản quyền do Melissa Mace khởi xướng tại Mỹ Ảnh: Reuters

BTS thắng kiện nhưng vẫn đối mặt tranh chấp khác

Melissa Mace trước đó cáo buộc BTS và HYBE sử dụng trái phép một tác phẩm chưa được công bố của mình. Tuy nhiên, trong quá trình tố tụng, nguyên đơn không chỉ không cung cấp được bằng chứng cụ thể mà còn không nêu rõ ca khúc nào của BTS bị cho là vi phạm bản quyền. Melissa Mace khởi kiện BTS cùng các công ty liên quan vào ngày 25.8.2026. Người này cho rằng BTS và HYBE đã sử dụng trái phép một tác phẩm chưa từng được công bố của mình. Tuy nhiên, nguyên đơn không đưa ra được bằng chứng cụ thể hoặc các phân tích, so sánh âm nhạc để chứng minh ca khúc nào của BTS đã sao chép tác phẩm nói trên.

Trong các vụ kiện bản quyền tại Mỹ, nguyên đơn phải chứng minh cụ thể rằng bị đơn có khả năng tiếp cận tác phẩm gốc, đồng thời chỉ ra mức độ tương đồng đáng kể giữa hai tác phẩm. Trong trường hợp này, Melissa Mace không chỉ không cung cấp đủ bằng chứng mà còn không nêu rõ tên những ca khúc bị cho là vi phạm bản quyền. Thẩm phán Leonie Brinkema trước đó đã bác đơn kiện vào ngày 1.9 với lý do nội dung đơn kiện không đưa ra được những căn cứ pháp lý đủ để tiếp tục vụ án.

Tòa án sau đó cho Melissa Mace thời hạn đến ngày 9.10 để sửa đổi và bổ sung. Ngày 8.10, nguyên đơn nộp lại đơn kiện đã chỉnh sửa. Tuy nhiên, tòa án cuối cùng vẫn quyết định bác đơn do nội dung mới tiếp tục không đáp ứng các yêu cầu pháp lý cần thiết. Phán quyết bác đơn được hoàn tất, đồng nghĩa BTS và HYBE giành phần thắng và vụ kiện chính thức khép lại.

Trong khi đó, BTS hiện còn vướng vào một vụ kiện bản quyền riêng biệt khác liên quan đến ca khúc chủ đề Swim trong album phòng thu thứ năm của nhóm.

Ba nhạc sĩ người Mỹ gồm Steve Cooper, John Sandler và Graylin Johnson đã nộp đơn kiện lên Tòa án Liên bang khu vực Trung tâm California (Mỹ) vào ngày 8.7. Các nguyên đơn cho rằng Swim có nhiều điểm tương đồng đáng kể với bản demo cùng tên do họ hoàn thành vào tháng 3.2025.

Phía nguyên đơn đã nộp kèm phân tích của một chuyên gia âm nhạc, trong đó cho rằng hai tác phẩm có những điểm tương đồng về giai điệu, điệp khúc, hòa âm, tiết tấu và ca từ. Ba nhạc sĩ đồng thời yêu cầu được bồi thường thiệt hại và chia sẻ phần lợi nhuận được cho là phát sinh từ ca khúc. Trước những cáo buộc trên, Big Hit Music cho biết đây "chỉ là lập luận một chiều từ phía nguyên đơn". Công ty khẳng định Swim được sáng tác một cách độc lập và cho biết sẽ có biện pháp phản hồi mạnh mẽ thông qua các thủ tục pháp lý.