BTS vượt BlackPink 'thống trị' Spotify Việt Nam 2022

Ngày 1.12, Spotify - nền tảng stream nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới, đã công bố chiến dịch thường niên Wrapped, bật mí gu thưởng thức âm nhạc của hơn 456 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới trong năm nay. Theo đó, làn sóng Hàn Quốc tiếp tục chiếm lĩnh thị trường âm nhạc toàn cầu. Spotify tiết lộ rằng chỉ riêng 10 nghệ sĩ Kpop được stream nhiều nhất đã đạt hơn 16,5 tỉ lượt stream trong năm nay, tăng 20% so với năm ngoái.

Trong khi BTS, BlackPink, TWICE và Stray Kids giữ vững thứ hạng của họ lần lượt từ vị trí thứ nhất đến thứ tư, thì Enhypen và (G)I-DLE là hai cái tên mới gia nhập danh sách top 10 nghệ sĩ Kpop có nhiều lượt stream nhất toàn cầu năm nay. Đứng ở vị trí thứ năm là Seventeen, nhóm đã vươn lên từ vị trí thứ bảy trong danh sách năm ngoái.

Đặc biệt, các nhóm nhạc thế hệ thứ tư ngày càng khẳng định được vị thế đáng gờm của mình trong đấu trường Kpop. Itzy, (G)I-DLE, Aespa, IVE, Le Sserafim, NewJeans và Stay C là những cái tên đã nằm trong danh sách top 10 nhóm nhạc nữ Kpop có nhiều lượt stream nhất.

Danh sách top bài hát Kpop toàn cầu của Spotify năm nay được thống trị bởi BTS và BlackPink, bao gồm cả sản phẩm solo của các thành viên trong nhóm. Trong đó, nhóm nhạc nhà Hybe chiếm sáu vị trí và các cô nàng BlackPink chiếm ba vị trí trong danh sách. Dynamite của BTS là ca khúc Kpop có nhiều lượt stream nhất trong năm 2022, hoán đổi vị trí cho Butter - bài hát Kpop dẫn đầu danh sách Wrapped 2021.





Tại thị trường Việt Nam, BTS tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên trong top nghệ sĩ được yêu thích nhất trong 3 năm liên tiếp. Không những thế, nhóm còn sở hữu 3 trong số top 5 bài hát được nghe nhiều nhất, bao gồm Butter, Dynamite và Yet to come. Trong khi đó, bộ tứ nhà YG là nghệ sĩ nữ duy nhất xuất hiện trong top 5 nghệ sĩ Kpop có nhiều lượt stream nhất trên Spotify tại Việt Nam, nắm giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng nhóm nhạc nữ. Bên cạnh đó, Seventeen, Jung Kook và J-hope là những cái tên còn lại có mặt trong danh sách nghệ sĩ Kpop có nhiều lượt stream nhất.

Sau một năm làm việc chăm chỉ và không ngừng cống hiến cho âm nhạc, BTS thống trị danh sách các bài hát Kpop được nghe nhiều nhất tại Việt Nam. Nhóm nhạc 7 thành viên đã nắm giữ cả 5 vị trí đầu tiên trong danh sách này. Butter, Dynamite, Yet to come, Stay alive của Jungkook và With you của Jimin - Ha Sung Woon lần lượt giữ thứ hạng từ 1 đến 5.

Ngoài ra, Spotify Kpop ON! đã leo lên top danh sách phát Kpop được nghe nhiều nhất toàn cầu. Nhằm kết nối người hâm mộ Kpop trên khắp thế giới với âm nhạc và các nghệ sĩ mới nổi, 4/5 bài hát được nghe nhiều nhất trong danh sách phát này là những bản hit của các nhóm nhạc tân binh bao gồm Love dive của IVE, O.O của NMIXX, Fearless của Le Sserafim và Wa da da của Kep1er.

Các bản nhạc phim Kpop tiếp tục mang đến cho người nghe những thể loại âm nhạc mới. Christmas tree của V xuất sắc đứng đầu top Kpop OST năm nay, tiếp theo là With you của Jimin - Ha Sung Woon và Yours của Jin.