BTV Hoài Anh của VTV, diễn viên Lan Phương diễn thời trang cùng Hoa hậu H'Hen Niê

Đây là lần đầu tiên chất Việt được NTK Thảo Nguyễn thổi hồn vào BST mang tên Lúa tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022. Đặc biệt, trong đêm diễn còn có sự xuất hiện của Hoa hậu H’Hen Niê cùng những nghệ sĩ tên tuổi từ “vũ trụ VFC” như Biên tập viên (BTV) Hoài Anh, diễn viên Lan Phương, Thanh Hương, Hương Giang…

Được lấy ý tưởng từ hình ảnh đặc trưng nhất của dân tộc Việt Nam, BST Lúa chú trọng những họa tiết thanh mảnh với cách phối màu bắt mắt, hòa quyện vào nhau tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại và hoài niệm về một mùa lúa chín. NTK Thảo Nguyễn đã vẽ nên những tác phẩm nên thơ mang đầy sắc hương của thời tiết giao mùa qua những gam màu gần gũi thiên nhiên như màu vàng của nắng nhẹ, màu xanh của lá mạ, kem, be, trắng… trong các thiết kế của mình.

Góp mặt trong dòng chảy đa sắc màu của các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam diễn ra tối 26.11, thương hiệu Jang Hana đã khiến công chúng mãn nhãn với BST Be your queen cùng sự xuất hiện thần thái của siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Á hậu Huyền My.





Điểm nhấn của BST lần này chính là “bản hòa ca” giữa nhiều chất liệu và phụ kiện với nhau, tạo nên phong cách thời trang đẳng cấp, thời thượng và độc bản hơn bao giờ hết. Qua đó, NTK Ngô Diễm Hương mong muốn phái đẹp “hãy mãi là nữ hoàng của chính mình bất kể bạn là ai, ở đâu và ở hoàn cảnh nào”.

Thương hiệu La SEN VŨ by Vũ Lan Anh “mê hoặc” khán giả yêu thời trang với những chiếc áo dài đậm đà bản sắc dân tộc trong BST Hoa cúc và mặt trời Đại Việt. Cùng sự góp mặt của các Hoa hậu: Lương Thùy Linh, Mai Phương; Á hậu Phương Nhi, BST trở nên bùng nổ hơn và để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.

NTK Vũ Lan Anh đã chắt lọc và cách điệu những hình ảnh đặc trưng đậm chất văn hóa Bắc bộ như hoa cúc, hoa sen, chim hạc, rồng, tùng cúc trúc mai, chim phượng hoàng,... để tôn vinh những giá trị di sản và tạo ra nét đẹp riêng biệt của người phụ nữ Việt Nam.

Là nhà thiết kế mang quốc tịch nước ngoài duy nhất trong đêm thứ 3 Vietnam International Fashion Week F/W 2022, NTK Priyo Oktaviano đã trình làng BST mang tên Childhood Reminiscence (Tạm dịch: Ký ức tuổi thơ), lấy cảm hứng từ thời thơ ấu khó quên tại quê nhà Indonesia của ông.

Trong khi đó, thương hiệu Metiseko đã phác họa bức tranh thủ đô Hà Nội khác biệt và đa màu sắc trong BST VERTICALE HANOI. BST thời trang kết hợp hài hoà giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022 - Aquafina Vietnam International Fashion Week FW 2022 sẽ tiếp tục giới thiệu 5 show diễn thời trang của các NTK, thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước và ngoài nước vào tối 27.11.2022 tại Cung Thể thao Quần ngựa (30 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội).