Bữa sáng yêu thương cho bệnh nhi nghèo

Nụ cười hồn nhiên và ánh mắt háo hức của các em đã chạm đến trái tim cộng đồng. Nhiều người xúc động để lại bình luận, bày tỏ mong muốn góp sức để chương trình ngày càng lan tỏa yêu thương.

Không để em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau

Người khởi xướng chương trình đầy nhân văn này là anh Chu Văn Thành, Phó trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1. Anh chia sẻ, một bữa sáng đủ chất dinh dưỡng tưởng chừng đơn giản nhưng lại là điều xa xỉ đối với nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Các em nhỏ háo hức nhận phần ăn sáng ngon, đủ chất dinh dưỡng ẢNH: BVCC

"Một bữa sáng đủ chất thường dao động từ 35.000 - 50.000 đồng. Bữa sáng rất quan trọng, đặc biệt với các em đang điều trị bệnh. Tôi thật sự xót xa khi chứng kiến các em chỉ ăn tạm bợ cho qua bữa", anh Thành trải lòng.

Nỗi trăn trở ấy đã thôi thúc anh khởi xướng chương trình "Bữa ăn sáng cho bệnh nhi khó khăn". Chương trình chính thức bắt đầu từ ngày 30.6.2025 và được duy trì nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm.

Từ đó, mỗi sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1 đều đặn trao khoảng 150 suất ăn miễn phí cho bệnh nhi. Các phần ăn được chế biến ngay tại căn tin của bệnh viện để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Trước mỗi buổi phát, nhân viên phòng Công tác xã hội đi từng khoa để ghi nhận danh sách bệnh nhi khó khăn, bảo đảm không em nào bị bỏ sót, kể cả những trường hợp mới nhập viện.

Thực đơn bữa sáng phong phú, khi thì bánh canh, khi hủ tiếu, nui, cháo… kèm thêm một hộp sữa. Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai, đã có gần 4.000 bữa sáng được trao tận tay các em nhỏ.

Các em nhỏ háo hức nhận phần ăn sáng ngon, đủ chất dinh dưỡng ẢNH: BVCC

Anh Thành vẫn nhớ như in trường hợp một bé trai (11 tuổi, quê Sóc Trăng, nay thuộc TP.Cần Thơ) mắc bệnh động kinh, đang điều trị tại khoa Nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1. Trước đây, mẹ em thường phải xếp hàng từ sáng sớm để nhận phần ăn sáng từ thiện bên ngoài bệnh viện.

"Khi được bệnh viện hỗ trợ bữa sáng, bé vui lắm, cứ bảo với mẹ là ăn ngon. Nghe mà thương đến nghẹn lòng. Tôi chỉ mong hoạt động này có thể duy trì lâu dài, thậm chí có thể tổ chức cả tuần để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau", anh Thành nói.

Vơi bớt phần nào nỗi lo chi phí

Đón nhận phần ăn sáng nóng hổi từ bệnh viện, chị Nguyễn Thị Khen (35 tuổi, ở An Giang) không giấu được xúc động. Chị kể con trai chị mới 9 tuổi nhưng không may mắc bệnh thận. Những ngày ở viện, chị nhịn ăn, chắt chiu từng đồng để lo cho con. Hôm nào nhận được phần ăn sáng từ bệnh viện, cậu bé hồn nhiên reo lên: "Con ăn ngon lắm, mẹ ơi!".

"Vợ chồng tôi làm công nhân với đồng lương ít ỏi. Chi phí thuốc men, ăn uống nơi đây đắt đỏ khiến gia đình thiếu trước hụt sau. Nhờ có những bữa ăn sáng này, chúng tôi thấy ấm lòng hơn, gánh nặng cũng vơi đi phần nào", chị Khen nói.

Các em nhỏ háo hức nhận phần ăn sáng ngon, đủ chất dinh dưỡng ẢNH: BVCC

Em Nguyễn Thanh Hiếu (14 tuổi, ở Đồng Nai) nhập viện gần một tháng do áp xe gan. Em chia sẻ: "Các cô chú rất tận tình, đồ ăn lúc nào cũng nóng hổi và ngon, nhờ vậy con thấy mình khỏe hơn, đỡ mệt hơn. Con chỉ mong mau khỏi bệnh để về nhà đi học và sẽ luôn nhớ những bữa sáng đầy tình thương này".

Gia đình Hiếu thuộc diện khó khăn. Mẹ em đã ngoài 50 tuổi, sức khỏe suy kiệt vì biến chứng tiểu đường nhưng vẫn gắng gượng túc trực bên con suốt những ngày nằm viện. Những suất ăn sáng ấm áp từ bệnh viện đã giúp hai mẹ con vơi bớt phần nào nỗi lo về chi phí.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ: "Chúng tôi rất trân trọng và cảm kích trước sự chung tay của những nhà hảo tâm dành cho chương trình. Đây là một hoạt động thiết thực, không chỉ hỗ trợ phần nào chi phí sinh hoạt cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần lan tỏa sự sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng".

Bên cạnh bữa ăn sáng cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện còn triển khai nhiều hoạt động khác như: Sinh nhật hồng cho bé, Ngày chủ nhật của em, Lớp học vui vẻ…