Bức tranh 15.000 USD được xác định của Rembrandt đã bán gần 14 triệu USD

Bức Adoration of the Kings (tạm dịch Sự sùng kính của các vị vua) do Rembrandt vẽ gần như không được biết đến kể từ những năm 1950. Tác phẩm được nhà sưu tập JCH Heldring ở Amsterdam mua lại vào năm 1955. Người vợ góa của ông đã bán nó cho một gia đình người Đức vào năm 1985 cho đến khi được Christie's bán ở Amsterdam 2 năm trước.

Bức Adoration of the Kings bán giá 13,8 triệu USD SOTHEBY'S

Vào thời điểm đó, nhà đấu giá Christie's cho rằng bức tranh này do sinh viên hoặc một nghệ sĩ thân cận với danh họa thực hiện, ước tính giá trị khoảng 10.000 đến 15.000 USD.

Bức tranh đơn sắc có kích thước 24,5 x 18,5 cm được một người ẩn danh mua với giá gần 910.000 USD tại cuộc đấu giá của Christie's - gấp 60 lần giá trị ước tính ban đầu. Sau khi người mua ẩn danh giao nó cho Sotheby's, nhà đấu giá đã bắt tay vào một dự án nghiên cứu kéo dài 18 tháng để xác định giá trị thực sự của bức tranh.

Cuộc kiểm tra sử dụng tia X và tia hồng ngoại, cũng như các cuộc thảo luận chuyên sâu với nhiều học giả hàng đầu về Rembrandt, khiến Sotheby's kết luận bức tranh là "tác phẩm có chữ ký của Rembrandt". Trước khi bán, nhà đấu giá đã định giá tác phẩm ước tính từ 12,6 triệu đến 18,8 triệu USD.

Nhà đấu giá Sotheby's tin rằng bức tranh này được vẽ từ rất sớm trong sự nghiệp của Rembrandt, vào khoảng năm 1628, khi ông mới 21 hoặc 22 tuổi và sống ở thành phố Leiden, Hà Lan.

Kiểm tra bằng tia hồng ngoại tác phẩm Adoration of the Kings SOTHEBY'S

Hiện phần lớn các tác phẩm của Rembrandt được treo trong các viện bảo tàng trên khắp thế giới và gần như tất cả tác phẩm được bán đấu giá trong 3 thập kỷ qua "đều là những bức chân dung".

Sotheby's nhìn nhận: bức tranh bị lãng quên bao lâu nay là dấu ấn trong phong cách của Rembrandt khi còn ở Leiden, được bộc lộ cả trên bề mặt sơn có thể nhìn thấy và trong các lớp bên dưới mà khoa học khám phá được. Tác phẩm đơn sắc này cùng các bức tranh màu khác đã tạo nên thành tựu đáng kinh ngạc và là minh chứng cho tham vọng cũng như thiên tài của họa sĩ.

Cá tính nghệ thuật của Rembrandt phát triển quá nhanh trong thời gian trước khi ông chuyển từ Leiden đến Amsterdam vào năm 1631, nên một số tác phẩm không ghi ngày tháng.

Adoration of the Kings thể hiện Rembrandt là một họa sĩ vẽ về chủ đề tôn giáo cho đến khi những bức chân dung ông vẽ bắt đầu gây ảnh hưởng từ sau năm 1635.

Trong bối cảnh số lượng tranh ngày càng ít của Rembrandt còn thuộc quyền sở hữu tư nhân, hầu hết là tranh chân dung và rất ít tranh về lịch sử tôn giáo, thì Adoration of the Kings trở thành tác phẩm cực kỳ hiếm.