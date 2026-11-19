Bức tranh Chataigniers en fleurs được vẽ vào năm 1890 tại Pháp ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 19.11 đưa tin một kiệt tác của danh họa Vincent van Gogh vừa được bán với mức giá kỷ lục 190,4 triệu USD (4.885 tỉ đồng), sau khi xảy ra tranh chấp giữa bên bán và những người thừa kế của một chủ sở hữu người Do Thái trước đây.

Bức tranh Chataigniers en fleurs (Những cây dẻ nở hoa), được vẽ vào năm 1890 tại Auvers-sur-Oise (Pháp), đã lập một kỷ lục mới cho họa sĩ theo trường phái hậu ấn tượng người Hà Lan này, đồng thời trở thành tác phẩm đắt giá nhất được bán đấu giá trong mùa này, theo nhà đấu giá Sotheby's tại New York.

Kỷ lục đấu giá trước đó đối với một bức tranh của Van Gogh là 117,2 triệu USD cho tác phẩm Orchard with Cypresses (Vườn cây ăn quả với những cây bách) vẽ năm 1888, được bán tại nhà đấu giá Christie's ở New York vào tháng 11.2022.

Về bức tranh Chataigniers en fleurs, ông Samuel Fischer, một nhà xuất bản có tầm ảnh hưởng người Đức, và vợ là bà Hedwig Fischer đã mua lại tại Paris vào năm 1909. Ông Fischer qua đời năm 1934. Con gái và con rể của ông là những người thừa kế và bán tranh năm 1936.

Trước đó, những người thừa kế của ông đã phản đối việc bán bức tranh, cho rằng gia đình đã phải bán tác phẩm này do những tổn thất tài chính phải gánh chịu dưới thời Đức Quốc xã.

Luật sư Gunnar Schnabel đại diện cho những người thừa kế tại Berlin đã yêu cầu Sotheby's chứng minh rằng bức tranh được bán với giá trị thị trường và gia đình ông Fischer vẫn bán nó bất kể bối cảnh chính trị lúc đó ra sao.

Theo Sotheby's, gia đình Blaquier-Arrieta đã mua bức tranh này vào năm 1975 và sở hữu nó trong hơn nửa thế kỷ qua.

Tuy nhiên, Sotheby's hôm 17.11 cho biết "một thỏa thuận đã đạt được giữa gia đình Blaquier-Arrieta cùng tất cả những người thừa kế hợp pháp của Hedwig và Samuel Fischer liên quan việc bán tác phẩm Chataigniers en fleurs của Vincent van Gogh".