Bức tranh hai mặt sau cam kết khí hậu COP29

Tổ chức quan sát dữ liệu khí hậu Copernicus Climate của châu Âu đầu tháng 11 nhận định năm 2024 "gần như chắc chắn" là năm nóng nhất từng được ghi nhận trong gần 85 năm qua. Tháng 10 năm nay có nhiệt độ cao hơn 1,65 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đánh dấu tháng thứ 15 trong chu kỳ 16 tháng có nhiệt độ trung bình cao hơn ngưỡng 1,5 độ C theo Thỏa thuận Paris về khí hậu.