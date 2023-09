Bức tranh toàn cảnh sau chiến lược 'Be - Siêu nhiều xe, Siêu nhiều món'

Thời đại 5.0: "Kỷ nguyên" của nền tảng đa dịch vụ

"Chiếc bánh" gọi xe công nghệ tại Việt Nam ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư nội địa lẫn tập đoàn lớn, hứa hẹn mang đến một nguồn thu khổng lồ cho các đơn vị. Theo số liệu thống kê từ Statista, tỷ lệ người đặt xe công nghệ được dự đoán gia tăng trong 4 năm tiếp theo, từ 20,7% năm 2023 lên 21,1% vào năm 2027, tương đương với con số 21.360 triệu người dùng.

Ra đời là ứng dụng gọi xe công nghệ, nay Be là nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ

Một trong những đại diện đến từ Việt Nam không thể không nhắc đến Be. Từ lúc gia nhập thị trường cho đến nay, chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm, Be đã giữ được "chỗ đứng" của mình. Dù "sinh sau đẻ muộn", các dịch vụ của Be nhanh chóng có mặt tại 31 tỉnh, thành phố toàn quốc và đạt hơn 44 triệu lượt tải, xử lý hơn 20 triệu giao dịch hàng tháng. Trong đó, tỷ lệ khách hàng sử dụng nhiều hơn 2 dịch vụ trên nền tảng chiếm hơn 50%. Riêng về phân khúc gọi xe, công ty hiện đang nắm giữ 35% thị phần.

Siêu nhiều "trợ thủ đắc lực": Chất lượng đi đôi với số lượng

Không chỉ thấu hiểu "insight" người dùng khi đặt xe, Be còn thể hiện khả năng của mình thông qua loạt MV "hit". Mới đây, thương hiệu tiếp tục gây sốt với MV phiên bản nâng cấp của Be năm 2023 "siêu nhiều xe, siêu nhiều món". Các vấn đề khi đặt xe như đặt xe hoặc đồ ăn ở các quận xa mà không có tài xế, Be hoàn toàn có thể giải quyết. Điều này thể hiện mức độ tự tin của Be về nguồn cung tài xế ổn định và chất lượng.

Be Group đã tiếp tục ra mắt dịch vụ đặt xe Xanh SM Bike

Năm vừa qua, Be cũng đã thành công bắt tay với GSM trong đầu năm 2023, mang đến thêm nhiều lựa chọn di chuyển "xanh" cho người Việt. Sau thời gian hợp tác cùng GSM cho ra đời dịch vụ Xanh SM Taxi, Be nhận được "cơn mưa" lời khen từ người dùng và một số tín hiệu tích cực trong doanh thu. Cụ thể, tổng số chuyến taxi điện chiếm 6% tổng số chuyến xe ô tô trên nền tảng Be mỗi tháng (cao hơn mức trung bình 2-5% của các nền tảng gọi xe công nghệ toàn cầu khác). Mới nhất, khách hàng nay đã có thể đặt Xanh SM Bike qua nền tảng Be để trải nghiệm dịch vụ gọi xe máy điện tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, số lượng quán ăn, nhà hàng tại hiện có mặt trên beFood cũng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước, với tỷ lệ đơn hàng beFood 5 sao chiếm đến 90%. Một bước tiến khác mà khách hàng rất "iu" đến từ nhà Be là xóa bỏ phụ phí đơn hàng nhỏ. Chiến lược này vừa hướng đến tăng doanh thu cho quán ăn có quy mô vừa và nhỏ, vừa "kích" nhu cầu đặt đơn nhỏ của các thực khách "độc thân".

"Nhà ở ngoại ô mỗi lần đặt xe đi làm đến khổ. Không có tài nào nhận cả! Từ ngày tải Be, ơn giời, vấn đề này cũng được giải quyết, còn có đủ mọi dịch vụ để sử dụng. Từ beBike đến beCar rồi cả mua vé máy bay… trời mưa hay nắng thì mình chẳng đắn đo nữa, vì đã có Be." - bạn M.A. (24 tuổi, quận Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

beFood giải tỏa những khó chịu không đáng có của khách hàng về phụ phí đơn hàng nhỏ

Còn đối với bạn A.D. (28 tuổi), bạn vô cùng hài lòng với "thực đơn" ngày một đa dạng trên Be, ngày thích phở chọn phở, ngày chán cơm thèm bún bò thì có ngay bún mọc. Bạn khẳng định: "Mỗi ngày mình ưu tiên chọn đồ ăn yêu thích vì chọn một món ngon sẽ giúp cho ngày làm việc thêm hứng khởi. Và Be giống như một người bạn đồng hành trên con đường chọn món!".

Sau tất cả nỗ lực mang đến trải nghiệm hài lòng cho người dùng, Be với phiên bản siêu nhiều xe, siêu nhiều món thu về ngày càng nhiều những đánh giá tích cực từ phía người dùng, giữ vững vị thế của mình - "trợ thủ đắc lực" với chất lượng cùng số lượng ổn định. Be hiện nhận được gần 101 nghìn lượt đánh giá trên app store, đạt 4.7/5 sao.