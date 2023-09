Người dùng nói gì về phiên bản “Be siêu nhiều xe”?

Dù không sở hữu một chiếc xe riêng, hay thậm chí là "nhát tay" không thể tự chạy xe, người Việt nay dùng Be là lựa chọn di chuyển, tự tin xóa bỏ mọi rào cản, xử lý thêm hàng trăm đầu việc mỗi ngày.

Cũng từ đó, hình ảnh siêu nhiều xe Be vàng rực bon bon trên phố dần gắn liền với cuộc sống bận rộn của bao người Việt. Vậy người dùng đang nói gì về "người trợ thủ đắc lực Be"?

Chị Hòa (29 tuổi) là nhân viên văn phòng, xuất thân ở TP.HCM. Dù gắn mác là nhân viên "văn phòng" nhưng chị phải làm việc luân phiên giữa 2 vùng đất thủ đô và TP.HCM. Vì vậy, chỗ ở và phương tiện đi lại từng khiến chị đau đầu trong suốt thời gian dài. Về chỗ ở, chị quyết định cho thuê lại căn hộ riêng, về ở cùng ba mẹ khi làm ở thành phố, rồi trích một phần tiền cho thuê để đi thuê lại một căn hộ vừa đủ ở Hà Nội trong thời gian ngắn. Xong bài toán chỗ ở, chị quyết định không mua xe riêng mà chọn gắn bó với những chuyến xe công nghệ Be bởi sự tiện lợi.

Sau thời gian dài sử dụng dịch vụ của Be, chị công nhận "plan A khó thì đã có plan Be"! Đồng hành cùng Be, chị thấy mình như giành được tấm vé "ưu tiên": ưu tiên được siêu nhiều tài xế Be chờ, ưu tiên không lo trễ giờ, ưu tiên sử dụng thật nhiều dịch vụ chỉ với một nền tảng duy nhất... Quần quật với công việc cả ngày, chị nhận ra mình có chút thời gian để thả lỏng đầu óc, "enjoy cái moment này" khi được các bác tài Be đưa đón. Nhất là dưới tiết trời thu Hà Nội, càng làm chị thấy lòng khoan khoái khi ngồi sau xe của chú Be, được an tâm hưởng mùi hương hoa sữa, nhìn ngắm người Hà Nội rộn ràng giơ máy ảnh chụp ảnh khi đi ngang cung đường "huyền thoại" mang tên Phan Đình Phùng…

"Plan A khó thì đã có plan Be", thoải mái tận hưởng vì đã siêu nhiều Be đưa đón

Không chỉ là người trợ thủ đắc lực của dân văn phòng, Be kiêm luôn bác tài quen cho các bà các cô nội trợ. Chị Huệ (56 tuổi, Hà Nội) vừa về hưu, chưa kịp tận hưởng những ngày ở nhà nghỉ ngơi, buồn tay chị lại lao vào chăm lo bữa ăn cho tận… mấy chục gia đình. Chị đã chọn quay về với đam mê nấu nướng và tập tành bán đồ ăn online.

Chị Huệ kể: "Hồi còn đi làm tôi hay bắt Be, vì đường sá ngày một đông, tôi đâm ra "nhát tay". Giờ mở bán đồ ăn online, thì tôi chọn lên Be luôn. Nghe nói Be giờ không có phụ phí đơn hàng nhỏ, nên khách hàng lẻ cứ thoải mái đặt đơn, còn chủ cửa hàng nhỏ không lo ế. Tôi còn nhận làm nem thủ công tại nhà rồi giao cho mấy người quen. Làm xong lên Be đặt là có tài xế ship ngay trong 2 giờ, giá vừa tốt, lại vừa nhanh. Riết rồi quen mặt mấy bác tài Be hay chạy quanh khu này." Cuộc sống nay bước sang trang mới, chị Huệ chọn tiếp tục đồng hành cùng Be, để Be luôn là người trợ thủ giúp chị giải "nốt" mấy bài toán khó trong cuộc sống hàng ngày.

Siêu nhiều Be luôn sẵn sàng phục vụ từ nhân viên văn phòng đến các bà, các cô nội trợ

Bạn Tín (20 tuổi, Huế) hiện đang là sinh viên học tập tại TP.HCM. Bạn kể đi xe Be còn được nghe vô vàn câu chuyện sau lớp áo vàng của bác tài Be khiến Tín thấy bất ngờ mà cũng có chút hâm mộ vì sự lạc quan và chân thành của các anh.



Chưa hết, Tín công nhận Be siêu nhiều món. Từ ngày lên TP.HCM học, Tín và mấy người bạn đồng hương không khỏi nhớ món ăn quê nhà. Cứ mỗi hôm như thế, cả đám tụm lại chia nhau đặt mỳ quảng, cao lầu với mấy cái bánh 9 tầng… xôm lắm! Tín hào hứng kể: "Em thích nhất những sáng thứ 7 mát mẻ mà được ăn bát mỳ quảng đậm đà vị quê hương ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp."

Be siêu nhiều món, tín đồ ăn uống nay thoải mái lên Be "chốt đơn"

Cứ thế, Be nay len lỏi vào từng khoảnh khắc trong cuộc sống, không ngừng phục vụ bao người Việt đến ngày hôm nay. Từ những chuyến xe giao hàng đến từng bữa ngon gợi nhớ hương vị quê hương, người trợ thủ đắc lực Be luôn tự hào phục vụ.