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    Thời sựPháp luật

    Bực tức chuyện vợ uống bia, chồng tưới xăng đốt nhà bố mẹ vợ

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Công an xã M'Drắk (Đắk Lắk) đã khởi tố bị can đối với Y Chương Byă (21 tuổi) về hành vi hủy hoại tài sản, vì bực tức chuyện vợ uống bia xuất hiện trong clip phát trực tiếp trên Facebook nên đã tưới xăng đốt nhà bố mẹ vợ.

    Ngày 6.10, Công an xã M'Drắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Y Chương Byă (21 tuổi, ở xã M'Drắk) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, chỉ vì tức giận chuyện vợ uống bia nên đã tưới xăng đốt nhà bố mẹ vợ.

    Bực tức chuyện vợ uống bia, chồng tưới xăng đốt nhà bố mẹ vợ - Ảnh 1.

    Công an xã M'Drắk (Đắk Lắk) khởi tố bị can Y Chương Byă về hành vi hủy hoại tài sản

    ẢNH: CTV

    Theo điều tra ban đầu, Y Chương Byă và chị H.Y.B (19 tuổi) cưới nhau và sống chung tại nhà bố mẹ vợ.

    Trưa 26.7, chị H.Y.B đi dự một tiệc liên hoan trên địa bàn xã. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Y Chương Byă thấy clip phát trực tiếp trên Facebook cảnh vợ mình đang uống bia và nhảy cùng những người phụ nữ khác tại buổi liên hoan.

    Tại thời điểm này, vì không thích vợ uống bia nên Y Chương Byă gọi điện thoại yêu cầu về nhà nhưng chị H.Y.B không đồng ý.

    Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bực tức vì vợ vẫn chưa về nên Y Chương Byă đã đập phá, chém hư hỏng nhiều tài sản trong nhà.

    Sau đó, Y Chương Byă đi vào phòng ngủ, kéo quần áo ra gom thành đống ở trước cửa phòng rồi tưới xăng châm lửa đốt.

    Hậu quả vụ đốt nhà là thiêu rụi 2 căn phòng trong nhà bố mẹ vợ. Sau khi gây án, Y Chương Byă bỏ về nhà mẹ đẻ.

    Hiện Công an xã M'Drắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Y Chương Byă theo quy định pháp luật.

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