Công nghệ Tin tức công nghệ

Bức xạ từ các thiết bị gia dụng có đáng lo ngại?

Kiến Văn
Kiến Văn
24/11/2025 19:37 GMT+7

Mọi thiết bị gia dụng trong nhà đều có khả năng phát ra một dạng bức xạ, nhưng không phải tất cả đều đáng lo ngại.

Khi nhắc đến bức xạ, nhiều người có thể liên tưởng đến tia X, vật liệu phóng xạ hay tai nạn hạt nhân. Tuy nhiên, phần lớn các thiết bị gia dụng phát ra bức xạ điện từ (EMF), được đo bằng miligauss hoặc microtesla, thay vì roentgen - đơn vị đo lường bức xạ ion hóa mà chúng ta thường sợ hãi.

Những thiết bị gia dụng phát bức xạ lớn nhất, đâu là 'quán quân'? - Ảnh 1.

Mức bức xạ điện từ mà các thiết bị gia dụng phát ra trong nhà không nghiêm trọng như mọi người liên tưởng

ẢNH: BGR

EMF là từ trường điện và từ trường được tạo ra bởi dòng điện trong dây điện, mạch điện hoặc động cơ, cũng như từ các thiết bị truyền dẫn không dây như Wi-Fi và điện thoại di động. Loại bức xạ này không ion hóa, nghĩa là chúng không có đủ năng lượng để gây tổn thương trực tiếp đến DNA hay đánh bật electron ra khỏi nguyên tử, như tia X hay tia gamma.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nguồn EMF đều giống nhau. Các thiết bị tiêu thụ điện lớn, có động cơ mạnh hoặc phát ra tần số vô tuyến thường tạo ra mức độ bức xạ cao hơn. Nghiên cứu cho thấy mức độ phơi nhiễm EMF giảm nhanh theo khoảng cách và phụ thuộc vào thói quen sử dụng. Trong hầu hết trường hợp, mức độ nguy hiểm từ EMF trong thiết bị điện tử gia dụng là không đáng lo ngại.

Mức độ bức xạ của các thiết bị gia dụng

Trong số các thiết bị nhà bếp, lò vi sóng có thể phát ra mức từ trường cao, khoảng 100 miligauss (mG) khi đo gần thiết bị. Mức tối đa ghi nhận lên tới 70 microtesla (µT) trên bề mặt lò vi sóng. Máy hút bụi, đặc biệt là các mẫu cũ, cũng có thể tạo ra từ trường lớn, với mức từ trường từ 0,7 đến 2,3 µT ở khoảng cách 30 cm.

Các thiết bị như ấm đun nước điện có thể phát ra tối đa khoảng 15 µT. Trong khi đó, TV hiện đại có mức EMF thấp hơn nhiều so với các mẫu cũ, với mức tối đa khoảng 0,5 µT ở khoảng cách xem bình thường. Các thiết bị không dây như router Wi-Fi và smartphone phát ra năng lượng điện từ tần số vô tuyến (RF) với mức phát xạ tương đối thấp.

Có nên lo lắng về EMF?

Khi nói về bức xạ từ thiết bị gia dụng, cần nhớ rằng chúng ta đang đề cập đến trường điện từ không ion hóa, không gây tổn thương trực tiếp đến DNA. Nghiên cứu về ảnh hưởng sức khỏe của EMF đã được tiến hành trong nhiều thập kỷ. Mặc dù Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế phân loại từ trường ELF (trường tần số cực thấp) là "có khả năng gây ung thư", nhưng không có mối liên hệ nhân quả nào được xác nhận.

Các chuyên gia cho biết, khoảng cách là yếu tố quan trọng, vì cường độ EMF giảm nhanh theo khoảng cách. Ngay cả việc lùi lại một bước chân cũng có thể giảm đáng kể mức độ phơi nhiễm.

Phó giáo sư hướng dẫn khử khuẩn khẩu trang đã qua sử dụng bằng lò vi sóng

Các cơ quan y tế đồng thuận rằng việc tiếp xúc với EMF thông thường trong nhà khó có thể gây hại cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa như tránh đứng gần thiết bị đang hoạt động và không đặt router Wi-Fi dưới gối khi ngủ vẫn là những hành động hợp lý.

EMF xuất hiện thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng với thói quen sử dụng hợp lý, mức phơi nhiễm từ thiết bị gia dụng được đánh giá là không đáng lo ngại.

