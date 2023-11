Bức xúc lộ lọt thông tin cá nhân

Xoay quanh thực trạng lộ thông tin cá nhân, phóng viên Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phú Lương (ảnh), Phó trưởng phòng Giám sát an toàn thông tin, Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin - Truyền thông).