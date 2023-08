Phát hoảng vì lộ thông tin cá nhân

Hoang mang từ các cuộc gọi

Trần Thanh Toàn (35 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nhớ lại đã từng thẫn thờ khi nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0249… chào mời sử dụng dịch vụ bảo hiểm.

"Người ở đầu dây bên kia biết hầu hết thông tin của tôi, từ ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, địa chỉ email cho đến nơi làm việc… Tôi không biết thông tin bị rò rỉ từ đâu. Chỉ biết họ nắm thông tin của tôi một cách chi tiết. Điều đó khiến tôi hoang mang", Toàn kể.

Nhiều người trẻ chưa biết cách bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội

Phong Linh

Đặng Thị Bảo Hân (28 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) cũng cho biết liên tục bị "dội bom" bởi những cuộc gọi "rác" từ các đầu số cố định. Nội dung cuộc gọi là giới thiệu về các dịch vụ, sản phẩm, mời vay tiền hay tham gia các dự án bất động sản…

"Có điều lạ là trong quá trình trao đổi, họ (tức những người gọi đến - PV) kể vanh vách thông tin cá nhân của tôi. Tuổi, từng học ở khoa nào, tốt nghiệp đại học năm bao nhiêu… họ đều biết cả. Thậm chí họ nắm rõ những thông tin ấy hơn cả tôi", Hân tỏ vẻ ngạc nhiên.

Lê Anh Tuấn (sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho biết vào cuối tháng 7.2023 đã đi máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Tuấn bất ngờ khi đang làm thủ tục bay thì nhận cả chục tin nhắn và cuộc gọi từ các hãng taxi chào mời. Tuấn ta thán: "Tôi không hiểu vì sao nhân viên các hãng taxi biết tên tôi cũng như giờ giấc, hành trình bay rất chính xác".

Thông tin cá nhân của nhiều người trở thành “món hàng” được rao bán trên mạng

Đỗ Trọng Tiên (34 tuổi, làm việc cho một công ty ở Q.5, TP.HCM) phản ánh chuyện vô số lần "phát điên" vì thường xuyên phải nhận những cuộc gọi rác quảng cáo các sản phẩm linh kiện điện tử hay mời mọc tham gia các website cờ bạc. Nhưng Tiên cảm thấy ngớ người và sốc tột độ là vào đầu tháng 8 vừa qua, khi nhận được cuộc gọi từ số lạ và đầu dây bên kia mời anh mua sản phẩm sữa, thông tin về dịch vụ sinh trắc vân tay. "Họ nói chính xác số lượng thành viên của gia đình tôi. Thậm chí tên của hai con và vợ tôi, họ cũng biết tường tận. Chưa hết, một số người thân như bố mẹ, cô, cậu, dì, chú… họ cũng biết tên và quê quán. Lúc đó tôi cảm thấy rùng mình vì biết thông tin cá nhân cũng như đời sống riêng tư đã bị lộ", Tiên chia sẻ.

Không ít trường hợp người trẻ cảm thấy hoang mang và stress khi phát hiện bị lộ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân bỗng dưng… bị bán

Phạm Anh Thảo (28 tuổi, ngụ H.Đầm Dơi, Cà Mau) cho biết từng tá hỏa vì phát hiện những thông tin cá nhân như: họ tên, đường link tài khoản Facebook, số điện thoại, số căn cước công dân, mã số thuế, số giấy phép lái xe, số thẻ bảo hiểm y tế và cả hình ảnh của bản thân đã bị người lạ rao bán trên các trang mạng xã hội.

Câu chuyện của Thảo không ngoại lệ, rất nhiều người trẻ hiện nay cũng cho biết thông tin cá nhân của họ đã trở thành "món hàng" được bán trên nhiều trang web có tên mở đầu thường là danhsachkhachhang, danhsachmoi, fulldata…

"Tôi như chết lặng khi thấy những hình ảnh và thông tin về số điện thoại, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, số bảo hiểm xã hội, số hộ chiếu… của tôi được bán trên trang datafull365… Sau đó, khi tìm hiểu ở nhiều trang khác thì được biết thông tin cá nhân của tôi cũng bị bán đầy rẫy. Tôi bất lực mà không biết phải làm thế nào", Lê Minh Thành (31 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết và nói thêm: "Tôi chẳng biết vì sao thông tin cá nhân lại bị lộ ra bên ngoài và bị người khác sử dụng để mua bán".

Một trường hợp khác cũng bị trục lợi vì lộ thông tin cá nhân là Nguyễn Hồ Thanh Nga (27 tuổi), làm việc cho một công ty ở Bình Dương. Nga cho biết: "Mình phát hiện thông tin cá nhân như: tình trạng hôn nhân, mối quan hệ gia đình, số tài khoản ngân hàng đang sử dụng, số điện thoại… đã bị rao bán trên mạng từ nửa năm nay. Nhưng mình không biết phải làm sao".

Phóng viên Thanh Niên đã thử liên hệ với một tài khoản rao bán thông tin cá nhân trên trang congdongseovn… và được nhân viên của trang này trả lời: "Muốn mua số lượng bao nhiêu cũng có. Thông tin khách hàng ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng có. Chẳng hạn như những người gửi tiền tiết kiệm, người có nhu cầu vay vốn, khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực nha khoa, giáo dục, thẩm mỹ viện. Hay những khách hàng có thể mua nội thất, xe hơi, đi du lịch… Và gói thông tin sẽ có đầy đủ cả dữ liệu cá nhân loại cơ bản lẫn nhạy cảm". Người này giải thích loại cơ bản là họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, tạm trú, chỗ ở hiện tại. Hay là những thông tin khác như: số điện thoại, số hộ chiếu, giấy phép lái xe, mã số thuế cá nhân, biển số xe, tình trạng hôn nhân, số bảo hiểm xã hội, hình ảnh cá nhân…

Còn loại nhạy cảm gồm: tình trạng sức khỏe, hồ sơ bệnh án, đặc điểm di truyền, xu hướng tính dục, thông tin tài khoản ngân hàng… "Những dữ liệu này hoàn toàn chính xác, có thể kiểm tra kỹ lưỡng và có cả bảo hành", người này cho biết thêm.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (còn gọi là Hiếu PC, Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin), xác nhận thực tế thông tin cá nhân bị lợi dụng, trở thành món hàng để mua bán.

"Tình trạng mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân xuất hiện đầy rẫy trên mạng. Thông tin cá nhân có giá ngày càng rẻ. Chỉ cần bỏ số tiền ngang mức mua ly trà đá là ai cũng có thể sở hữu thông tin, dữ liệu cá nhân cơ bản về người khác, như: họ và tên, ngày sinh, giới tính, hình ảnh, số điện thoại, thuê bao trả trước hay trả sau, số định danh, mối quan hệ gia đình…", Hiếu PC nói.

Cũng theo Hiếu PC, những thông tin cá nhân ấy sẽ liên tục được "mua đi bán lại", phát tán khắp nơi trên internet. Đây là vấn đề rất đáng báo động, bởi việc lộ thông tin sẽ đe dọa sự an toàn và gây ra nhiều hệ lụy cho cá nhân. (còn tiếp)