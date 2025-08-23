Bức xúc vì bị chặn đường ra nghĩa trang

B ỊT ĐƯỜNG ĐỂ TRỒNG KEO

Gửi đơn phản ánh đến Báo Thanh Niên, người dân xóm Bạch Ngọc và xóm Xuân Hiền (xã Bích Hào) cho biết nghĩa trang Chùa Trương đã có từ lâu đời, nằm trên quả đồi rộng khoảng 5 ha, nằm giữa 2 xóm này. Năm 2009, một số hộ dân sống quanh nghĩa trang tận dụng đất trống chưa chôn cất để trồng keo. Không hiểu sao, từ đó đến nay, những người này coi như đất của mình và ngăn chặn việc chôn cất tại đây. Thậm chí, đường vào các khu mộ nằm hai bên sườn đồi bị chặn, khiến người dân muốn vào mộ thắp hương rất khổ sở vì phải đi đường vòng trong rừng keo.

Người dân bức xúc khi nghĩa trang bị chiếm dụng để trồng keo ẢNH: K.HOAN

Dẫn PV Thanh Niên lên quả đồi để chứng kiến, nhiều người dân bức xúc vì nghĩa trang đã biến thành rừng keo, nhiều lối đi hàng rào bịt kín. Ông Bùi Văn Thảo (ngụ xóm Bạch Ngọc), cho biết cha mẹ ông được chôn cất vào các năm 1981 và 2014 ở phía đông bắc quả đồi. "Năm 1981, cha tôi mất, lúc đó phía dưới chân đồi chưa có nhà ở. Tôi chọn vị trí này để chôn cất vì đây là nghĩa trang của xóm. Năm 2014, mẹ tôi mất, tôi chôn cất mẹ bên cạnh cha và phải thương lượng với người trồng keo để mở con đường từ trên đồi xuống khu mộ làm lối đi. Nhưng sau đó, họ trồng keo và rào luôn đường, không còn lối vào để hương khói", ông Thảo kể.

Lối vào các phần mộ bị rào chắn ẢNH: K.HOAN

Bà Chu Thị Hằng (ngụ xóm Xuân Hiền) cho biết ông bà, mẹ và bà cô của bà được chôn cất ở đây kể từ năm 1976, cách khu mộ bố mẹ ông Thảo khoảng 50 m, nằm ở lưng đồi. "Khi bên dưới chưa có nhà ở, chúng tôi lên mộ bằng lối đi từ chân đồi. Khi người dân ở và trồng keo, chúng tôi phải mở đường từ trên đỉnh đồi xuống nhưng họ đã trồng keo, chắn mất lối đi. Năm 2012, người dân làm đơn đề nghị và xã đã can thiệp cho mở đường đi vào các khu mộ, nhưng sau đó người trồng keo lại rào lối đi này", bà Hằng cho hay. Người dân ở đây cho biết nghĩa trang này đã có từ lâu đời, là chỗ chôn cất người qua đời của 2 xóm. Ở đây hiện có hàng trăm ngôi mộ và đang cần để tiếp tục chôn cất vì nghĩa trang Đồng Kề trong khu vực đã kín chỗ. "Nghĩa trang này rộng 4,8 ha, nhưng chúng tôi không hiểu vì sao xã lại để các gia đình này ngang nhiên chiếm dụng nghĩa trang", ông Thảo bức xúc.

S Ẽ TRẢ LẠI ĐẤT CHO NGHĨA TRANG

Ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào, cho biết xã đã nhận đơn của người dân đề nghị trả lại đất cho nghĩa trang, nhưng do quá bận với nhiều công việc sau sáp nhập nên chưa xử lý kịp. Ông Thành cũng cho hay xã Thanh Xuân (trước đây) được UBND H.Thanh Chương (trước đây) phê duyệt 7 nghĩa trang, trong đó có nghĩa trang Chùa Trương. Sau khi quy hoạch và đo đạc, xã đã chỉ đạo xóm trưởng 2 xóm họp dân, huy động đóng góp mua cọc bê tông để đóng mốc nghĩa trang.

Keo trồng bao quanh các khu mộ, chắn mất lối đi ẢNH: K.HOAN

Tuy nhiên, do không huy động được tiền nên không đóng mốc và người dân sinh sống gần đó đã tận dụng đất trống để trồng cây. Sau đó, xóm trưởng và người dân đã dùng cọc tre và gỗ đóng mốc. Năm 2013, xã thuê một đơn vị trắc địa về đo đạc. Do người dân chỉ mốc sai lệch so với mốc đã cắm dẫn đến sai sót về diện tích đất nghĩa trang. Ông Thành cũng cho biết diện tích quy hoạch nghĩa trang bao trùm gần hết quả đồi nói trên. "Tôi đã giao địa chính phối hợp Phòng kinh tế phải sớm xử lý, lấy lại diện tích nghĩa trang đúng theo quy hoạch của bản đồ 299 và thực hiện cắm lại mốc. Người dân trồng keo sẽ được thông báo để thu hoạch, trả lại đất", ông Thành nói.