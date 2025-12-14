Bức xúc vì đất bị xẻ đôi, chủ đất ở TP.HCM thành bị đơn

Ngày 11.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Văn Cải (73 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) bày tỏ bức xúc vì thửa đất số 3323 (tờ bản đồ số 33) của gia đình ông ở phường Thới Hòa (thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) bỗng dưng bị xẻ đôi, mặc dù phường không bị sáp nhập, nhưng chính quyền địa phương từ chối giải quyết.

Theo trình bày của ông Phan Văn Cải, thửa đất số 3323 của gia đình ông được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát (Bình Dương cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2022 (tách thửa từ sổ gốc của gia đình được cấp từ năm 2001); trên bản đồ địa chính không có đường Thới Hòa 17 cắt ngang qua thửa đất.

Người dân bức xúc vì thửa đất bỗng dưng bị xẻ đôi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, khoảng tháng 5.2025, ông Phan Văn Cải đi xin giấy xác nhận tình trạng bất động sản và thăm lại mảnh đất (vì ông Cải ở xa, huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ) thì phát hiện thửa đất bỗng dưng có một con đường bê tông và đường dây điện trung hạ thế chia cắt làm đôi.

"Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ được thông báo, hay tự nguyện hiến đất để mở con đường và đường điện này, nhưng không biết chính quyền địa phương và công ty điện lực căn cứ vào đâu để làm đường xẻ đôi thửa đất nhà tôi như vậy?", ông Cải bức xúc nói.

Điện lực nhận sai và di dời, chính quyền chờ tòa án

Sau khi phát hiện thửa đất bị chia cắt kể cả trên thực địa lẫn bản đồ địa chính, ông Cải và người em (bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, 67 tuổi, được ông Cải ủy quyền) đã nhiều lần làm đơn khiếu nại đến UBND phường Thới Hòa (thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ), UBND phường Thới Hòa (TP.HCM hiện nay) và Công ty Điện lực Bến Cát (TP.HCM).

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Bến Cát (ngày 23.10.2025) sau khi tiếp nhận đơn thư của ông Cải, công ty đã cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường, xác minh và đề xuất giải pháp: "Tại vị trí khách hàng (ông Cải) phản ánh có 2 trụ điện, lưới hạ thế đi cắt ngang qua khuôn viên đất của khách hàng; đóng điện nghiệm thu, vận hành năm 2021 nhưng chưa có thỏa hiệp với khách hàng và hệ thống chiếu sáng do địa phương quản lý… Đề xuất, giải pháp là tháo dỡ và di dời sang vị trí đường Thới Hòa 17".

Thửa đất bị chia cắt bởi con đường và đường điện ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về phía UBND phường Thới Hòa (cũ), sau khi ông Cải và bà Mai (người được ủy quyền) cùng có đơn khiếu nại, ngày 20.6.2025, UBND phường Thới Hòa đã tổ chức hòa giải theo nội dung đơn của bà N.T.H.T (là người mua 2 thửa đất của ông Cải tách ra từ sổ gốc, nằm áp sát 2 bên thửa đất 3323 của ông Cải hiện nay) về tranh chấp con đường (đã cắt thửa đất của ông Cải làm đôi).

Theo đó, bà N.T.H.T cho rằng con đường này là do ông Cải vào năm 2009 đã hứa cho bà T. để làm đường đi qua lại giữa 2 thửa đất bà T. đã mua, khiến hòa giải không thành, bà T. khởi kiện ông Cải ra tòa.

Đến ngày 6.11.2025, sau nhiều lần ông Cải, bà Mai tiếp tục khiếu nại, thì UBND phường Thới Hòa (mới) ra thông báo không thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Cải với lý do "TAND khu vực 18 - TP.HCM đã có thông báo thụ lý vụ án dân sự…".

Tương tự, ngày 10.11.2025, UBND phường Thới Hòa tiếp tục có thông báo không thụ lý, giải quyết đơn của bà Mai về cùng một lý do nêu trên.

Tờ giấy viết tay và thửa đất "lạ" trong đơn khởi kiện

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Cải khẳng định ông không hề hứa hay ký giấy cho bà T. con đường đã cắt đôi thửa đất của mình. Trong khi đó, bà T. đã cung cấp cho TAND khu vực 18 - TP.HCM một giấy viết tay về cho tặng đất để làm đường có chữ ký của ông Cải và con ông Cải.

Tuy nhiên, ông Cải phản bác: "Tôi không hề ký giấy viết tay này, chữ ký trong giấy là giả, không phải chữ ký của tôi. Còn con tôi đã mất từ năm 2017, chữ ký của con tôi trong giấy cũng là giả và nếu có cũng không hợp pháp vì thời điểm đó tôi vẫn là chủ của lô đất, con tôi chưa được thừa kế…", ông Cải bức xúc nói.

Ông Phan Văn Cải khẳng định chữ ký của ông và con ông đều là giả mạo ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn bà Trần Thị Tuyết Mai thì bức xúc phản ánh khi TAND khu vực 18 - TP.HCM có thông báo thụ lý vụ án dân sự do bà T. khởi kiện về tranh chấp con đường đã cắt ngang đất của ông Cải, nhưng số thửa đất trong đơn khởi kiện và thông báo thụ lý vụ án là thửa đất của một người ở phường Dĩ An (TP.HCM), không phải là thửa đất số 3323 do ông Cải đứng tên.

Ngoài ra, bà Mai cũng yêu cầu UBND phường Thới Hòa mới làm rõ cơ quan nào là chủ đầu tư xây dựng đường Thới Hòa 17; bản vẽ, thiết kế, ranh giới cắm mốc đường khi thi công con đường này như thế nào?...

Để làm rõ những vấn đề người dân phản ánh, PV đã liên hệ với ông Bùi Đức Trung, Chủ tịch UBND phường Thới Hòa (TP.HCM), nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trao đổi với PV qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Yến Loan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thới Hòa, cho biết sẽ chỉ đạo UBND phường trả lời các câu hỏi của PV, đồng thời phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân.